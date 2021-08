Oroscopo Branko domani giovedì 5 agosto 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 5 agosto 2021, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. La prima metà della settimana è scivolata via e, in un attimo, siamo alle porte di un nuovo giovedì. Come cambieranno gli equilibri dei primi 4 segni zodiacali le stelle? La Luna ha cominciato un nuovo transito che avrà effetti benevoli su Cancro, Scorpione e Vergine. Se vuoi sbirciare il tuo futuro, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani giovedì 5 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai un cielo che ti regalerà parecchia voglia di fare. Il Sole e Mercurio nel segno, Venere e Marte in Vergine particolarmente pratici e propositivi: con stelle del genere potresti costruire davvero molto! Sfruttalo nel migliore dei modi, mettiti in gioco, porta avanti una nuova idea.

Previsioni domani giovedì 5 agosto 2021: Vergine

Domani si preannuncia una giornata di incontri e passione per molti Vergine. Chi è ancora solo, nelle prossime ore potrebbe trovare una persona adatta a lui, che colmi la sua vita di armonia e dolcezza. Le coppie di lungo corso riscopriranno passione, intesa fisica e sintonia mentale.

Oroscopo domani giovedì 5 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani dovrai affilare gli artigli, perché un rivale sul lavoro potrebbe metterti i bastoni fra le ruote. Non temere! Avrai tutte le carte in regola per rimetterlo al suo posto, ottime stelle come alleate: non lasciarti scoraggiare e non cadere nella trappola delle provocazioni.

Previsioni Branko domani giovedì 5 agosto 2021: Scorpione

Domani ci sarà una splendida Luna che ti regalerà dei momenti emozionanti, nuovi incontri, per qualcuno perfino un amore straniero… Per questa giornata non pensare ai problemi pratici, ma concentrati sui sentimenti, sulle emozioni che sentirai affiorare. Sforzati di dimenticare il passato e di vivere il presente, perché potrebbe regalarti sorprese inapsettate.