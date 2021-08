Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 5 agosto 2021: l’Acquario ha sbalzi d’umore, Sagittario rilassato

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 5 agosto 2021. Il mese estivo per eccellenza è appena cominciato! Le previsioni astrali di Paolo Fox, l’astrologo di Lattemiele e de I Fatti Vostri, non vanno mai in vacanza, ma vi terranno compagnia per tutto il tempo! Curioso di conoscere in anticipo quali saranno i segni zodiacali saranno favoriti nella giornata di giovedì? Per scoprirlo in anticipo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 5 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai buttarti alle spalle l’agitazione provata negli ultimi giorni e concederti un po’ di relax. Oltretutto, il prossimo weekend potrà regalarti perfino momenti caratterizzati da emozioni piacevoli, positive. Purtroppo, però, l’amore continuerà a rappresentare un cruccio. Chi sta pensando di sposarsi o di andare a convivere potrebbe avere incontrato dei paletti improvvisi. Anche se vuoi sistemare la situazione, non dovresti prendere decisioni radicali prima del 16 agosto!

Previsioni domani giovedì 5 agosto 2021: Capricorno

Domani d’un tratto tutto ti sembrerà più chiaro, a partire dall’amore. Chi ha già la persona giusta al proprio fianco, vedrà il proprio futuro più limpido e roseo. Nascerà un desiderio nuovo di fare progetti a lungo termine. Forse qualcuno ha incontrato di recente una persona speciale. Nel lavoro dovresti accontentarti di quel che ti offriranno, dovresti considerare il periodo particolare e lo stato in cui ti trovavi prima. Forse non sarà la proposta a cui ambivi tu, ma migliorerà la tua situazione attuale?

Oroscopo domani giovedì 5 agosto 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti tentare di mantenere la calma in amore, non creare un clima di tensione nell’aria, altrimenti nel weekend la relazione diventerà un campo di battaglia. Ti sei chiesto se i problemi non siano dovuti a una tua insofferenza interiore? In questo momento sei alquanto confuso. Da un lato hai una grande paura di cambiare, dall’altro lato non sopporti più di fare le stesse cose, vedere gli stessi volti.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 5 agosto 2021: Pesci

Domani ci sarà una Luna in aspetto favorevole: sfruttala per riportare l’armonia in amore e in famiglia, se nei giorni scorsi ci sono stati dissapori. Purtroppo, la prima parte di agosto metterà a dura prova i sentimenti, sentirsi confusi o dubbiosi sarà molto facile! Sul lavoro dovresti cominciare a guardarti intorno, cercare nuovi stimoli in vista dell’autunno, un periodo che si preannuncia particolarmente promettente.