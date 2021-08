Oroscopo Branko domani venerdì 6 agosto 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Leggi l’oroscopo di Branko per domani venerdì 6 agosto 2021, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. La settimana sta per giungere al capolinea e presto comincerà il primo weekend di agosto. Sarà un fine settimana all’insegna del relax e dello svago o di imprevisti e grattacapi? Se vuoi scoprirlo fin d’ora, dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 6 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai contrastare ancora gli effetti malevoli di una Luna complicata, ma da sabato le cose miglioreranno di gran lunga! Nel frattempo, si preannuncia una giornata nervosa, forse rischierai di discutere in famiglia, con una figura femminile. Occhio alle tensioni con la madre o con una sorella.

Previsioni domani venerdì 6 agosto 2021: Toro

Domani sarà il preludio di un weekend molto intrigante in amore. Certo, tu dovrai fare la tua parte e contenere la tua matta gelosia, sennò finirai col discutere. Scaccia ogni pensiero pessimista, ogni sospetto, perché scoprirai presto di essere molto amato. Ti accorgerai di avere provato insicurezze inutili!

Oroscopo domani venerdì 6 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata ideale per curare la propria forma fisica, regalarsi dei massaggi alla spa. Sta per finire una settimana molto pesante, in cui il nervosismo ha prevalso su tutto il resto. Adesso hai davanti a te un weekend di relax e divertimento: sfruttalo al meglio!

Previsioni Branko domani venerdì 6 agosto 2021: Cancro

Domani la Luna sempre nel tuo segno ti regalerà un’altra giornata vivace e appagante. Nelle prossime ore più di un Cancro otterrà riconoscimenti inaspettati sul lavoro. Preparati, perché è solo un piccolo assaggio di cosa potresti ottenere dall’autunno in avanti. Ti aspettano soddisfazioni meravigliose!