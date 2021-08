Oroscopo Branko domani venerdì 6 agosto 2021: fantasie d’amore per i Pesci, Sagittario intuitivo

Leggi l’oroscopo di Branko per domani venerdì 6 agosto 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La settimana sta per giungere al capolinea e presto comincerà il primo weekend di agosto. Sarà un fine settimana all’insegna del relax e dello svago o di imprevisti e grattacapi? Se vuoi scoprirlo fin d’ora, dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 6 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti avere intuizioni particolari, da non sottovalutare. Sabato e domenica, poi, ritroverai la tua verve di sempre e potrai concederti un po’ di svago in compagnia di amici. Nel frattempo, se ti verrà in mente un’idea di lavoro da sviluppare nei prossimi mesi, annotala sul diario!

Previsioni domani venerdì 6 agosto 2021: Capricorno

Domani sarà importante trovare un punto d’incontro con l’altro, se da giorni ci sono dissapori o discussioni. Prova a fare un passo indietro e non intestardirti sulle tue posizioni, altrimenti rischieresti di sciupare un fine settimana che si preannuncia molto emozionante. Per questa volta deponi l’ascia di guerra.

Oroscopo domani venerdì 6 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani e sabato saranno due giornate all’insegna dell’amore. Sarai gomito a gomito con il partner, potrai recuperare la complicità di un tempo. Sforzati di trattenere la gelosia che proverai! Domenica invece si prospetta una giornata decisamente nervosa, meglio puntare tutto sulle prossime ore!

Previsioni Branko domani venerdì 6 agosto 2021: Pesci

Domani, complice una Luna piuttosto maliziosa, sarai assorbito da fantasie d’amore. Goditi le emozioni che questa giornata ti offrirà, anche perché il prossimo weekend potrebbe trovarti più agitato o impegnato. Sfrutta le prossime 24 ore per dare spazio ai sentimenti, al tuo rapporto di coppia.