Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 6 agosto 2021: chiarimenti in vista per l’Acquario, Capricorno affaticato

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 6 agosto 2021. Il primo fine settimana di agosto sta per arrivare! Quali sorprese riserveranno gli astri agli ultimi 4 segni dello zodiaco? A dircelo, in anteprima, saranno le previsioni dell’astrologo più amato d’Italia. Se sei curioso di scoprire come sarà il tuo fine settimana, dai uno sguardo alle seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 6 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si avvicinerà un weekend che ti restituirà la serenità che ti è mancata nei primi giorni della settimana. Ti aspettano un sabato e una domenica ricchi di emozioni piacevoli, qualcuno potrà perfino riappacificarsi con il partner. Se di recente non hai discusso con l’altro, forse ti sei sentito annoiato, demotivato. Per fortuna, nei prossimi giorni ritroverai un nuovo entusiasmo, per cui non prendere ancora decisioni drastiche. In famiglia potrebbero nascere tensioni con un parente.

Previsioni domani venerdì 6 agosto 2021: Capricorno

Domani potrebbe affiorare un po’ di stanchezza e confusione, del resto hai avuto una settimana molto impegnata. Ne sei comunque uscito vincente, hai potuto fare grossi passi in avanti sul lavoro e non sarà questa Luna contraria a guastare tutto! Prova a risparmiare forza ed energie! La prossima settimana potrebbe essere altrettanto stimolante e generosa, soprattutto per la professione. In amore potrai recuperare domenica prossima.

Oroscopo domani venerdì 6 agosto 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un weekend che ti indurrà a chiarire in amore, specie se di recente hai discusso molto con il partner. Del resto, tu sei un segno che dà molta importanza al dialogo, all’amicizia, alla complicità in un rapporto di coppia. L’attrazione fisica conta per te, ma sei capace di portare avanti una relazione anche solo per la sintonia mentale. Prova a sfruttare le prossime giornate anche per rilassarti un po’ e ricaricare le batterie.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 6 agosto 2021: Pesci

Domani sarai ancora nel bel mezzo di una tempesta emotiva che riguarda il rapporto di coppia. Da giorni ti senti insicuro, sospettoso, deluso. In questo momento potresti essere in lotta perfino con te stesso! Meglio aspettare ferragosto, prima di fare scelte radicali, di cui poi potresti pentirti.