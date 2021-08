Oroscopo Branko domani sabato 7 agosto 2021: i Pesci sono stressati, l’Acquario geloso

Oroscopo di Branko per domani sabato 7 agosto 2021. La settimana è volata in un soffio ed eccoci alle porte di un nuovo weekend. Quali passaggi astrologici cambieranno gli equilibri di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Come ogni giorno le previsioni dell’astrologo di RDS ci vengono in soccorso, per regalarci qualche dritta preziosa! Ecco, di seguito, l’oroscopo di Branko per domani, dedicato agli ultimi 4 segni zodiacali, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 7 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani, complice la Luna nel segno dell’amico Leone, potresti trascorrere una serata allegra. Perché non organizzi qualcosa di piacevole, in compagnia di chi ami, degli amici più stretti? Con stelle come queste dovresti uscire di casa, non restartene per conto tuo!

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni domani sabato 7 agosto 2021: Capricorno

Domani qualcuno vivrà un’attrazione imprevista, un flirt estivo, emozionante e passionale. La Luna in Leone vi regalerà un weekend all’insegna di un amore un po’ piccante. Tu sarai particolarmente sexy: approfittane per metterti in gioco!

Oroscopo domani sabato 7 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani dovrai fare particolare attenzione in amore. Forse, a causa di una Luna in aspetto contrario, potresti provare d’un tratto una punta di gelosia nei confronti del partner. Cerca di contenerla, altrimenti lo farai innervosire!

Previsioni Branko domani sabato 7 agosto 2021: Pesci

Domani sentirai il bisogno di pace, di recuperare l’armonia interiore persa negli ultimi giorni, soprattutto in amore e in famiglia. Per le prossime 48 ore dovresti cercare di staccare la spina e concederti un po’ di riposo. Non dare spazio ai pensieri pessimisti!