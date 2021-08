Oroscopo Branko domani sabato 7 agosto 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per domani sabato 7 agosto 2021. La settimana è volata in un soffio ed eccoci alle porte di un nuovo weekend. Quali passaggi astrologici cambieranno gli equilibri di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Come ogni giorno le previsioni dell’astrologo di RDS ci vengono in soccorso, per regalarci qualche dritta preziosa! Ecco, di seguito, l’oroscopo di Branko per domani, dedicato ai primi 4 segni zodiacali, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 7 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti provare un inaspettato brivido caldo, grazie allo zampino di una splendida Luna nel segno del Leone. L’amore sarà messo in primo piano e potrà regalarti dei momenti molto emozionanti e coinvolgenti, se vorrai metterti in gioco.

Previsioni domani sabato 7 agosto 2021: Toro

Domani ti renderai conto che non ha senso provare tutta questa gelosia che fa male a te e al partner. In fin dei conti sei amato! Nelle prossime ore ne avrai conferma. La tua dolce metà saprà fugare tutte le tue paure, le insicurezze e i sospetti che ti hanno tormentato a lungo.

Oroscopo domani sabato 7 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani le stelle ti inviteranno a programmare qualcosa di rilassante per questo fine settimana, dopo alcune giornate no. Sabato, in particolar modo, sarà una giornata da dedicare al puro relax. Non c’ è modo migliore per ricaricare le pile scariche da giorni.

Previsioni Branko domani sabato 7 agosto 2021: Cancro

Domani un Mercurio particolarmente affarista aiuterà a chiudere le trattative, accordi e buoni affari. Il lavoro sta procedendo a gonfie vele: meglio darsi da fare, almeno i primi dieci giorni del mese e sfruttare queste stelle così generose. Poi, potrai pensare a una vacanza più che meritata.