Oroscopo Branko domani sabato 7 agosto 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani sabato 7 agosto 2021. La settimana è volata in un soffio ed eccoci alle porte di un nuovo weekend. Quali passaggi astrologici cambieranno gli equilibri di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Come ogni giorno le previsioni dell’astrologo di RDS ci vengono in soccorso, per regalarci qualche dritta preziosa! Ecco, di seguito, l’oroscopo di Branko per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 7 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarai letteralmente folgorante, merito del passaggio della Luna nel tuo cielo. Potrai mettere da parte il lavoro, i nuovi progetti e le trattative in ballo, per dedicarti, anima e corpo, al rapporto di coppia. Chi è solo da tempo, potrà contare sulla complicità delle stelle, per fare nuovi incontri.

Previsioni domani sabato 7 agosto 2021: Vergine

Domani comincerà un weekend all’insegna del relax e del divertimento. Sabato, in particolare modo, ti sentirai cullato dall’amore, che tu sia in coppia oppure single. Le stelle non lesineranno i nuovi incontri, le emozioni, i momenti di passione. Goditi queste giornate a pieno!

Oroscopo domani sabato 7 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà arrivato il momento più opportuno per mettere in stand by gli impegni e le responsabilità pratiche per dare spazio allo svago. Nelle prossime ore potrai divertirti, grazie a una splendida Luna che ti riempirà di energia e vitalità.

Previsioni Branko domani sabato 7 agosto 2021: Scorpione

Domani dovrai usare molta cautela, soprattutto se sarai al mare. Se non ti riguarderai, potresti finire col prenderti una bella scottatura oppure scivolare su uno scoglio. Questo cambio di Luna impone prudenza e particolare attenzione alle distrazioni.