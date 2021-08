Oroscopo Branko weekend 7/8 agosto 2021: previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Branko per il weekend 7/8 agosto 2021, segno per segno. Il primo fine settimana del mese di agosto sta per cominciare. Quali novità riserveranno i pianeti ai segni dello zodiaco? Se sei curioso di scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti anticipazioni! Come sempre, vi proponiamo le predizioni di uno fra gli astrologi più stimati del nostro paese: Branko. Ecco, quindi, l’oroscopo di Branko per il weekend, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Branko weekend 7/8 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko il weekend dell’Ariete sarà all’insegna dell’amore, degli incontri freschi e delle emozioni intense. Domenica la giornata più bella. Il Toro avrà un fine settimana di alti e bassi. Se sabato si preannuncia una giornata valida per l’amore, domenica dovrà fare i conti con un cambio di Luna stressante. Riguardatevi e non strapazzatevi troppo! Il weekend dei Gemelli dovrebbe essere all’insegna del relax e magari, un piccolo viaggio per l’Italia. Le stelle saranno decisamente migliori rispetto alla settimana appena trascorsa. Per il Cancro saranno due giorni da dedicare al lavoro, alle trattative da chiudere, il patrimonio e i soldi. Le stelle ce la metteranno tutta per darvi una mano sul lavoro!

Previsioni Branko weekend 7/8 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il weekend per il Leone sarà decisamente intrigante, specialmente dal punto di vista amoroso. Il Novilunio nel vostro segno vi regalerà carisma e fascino in abbondanza. Il fine settimana per la Vergine sarà all’insegna dell’amore e del relax, magari in riva al mare. La Bilancia vivrà 48 ore bellissime, di svago e relax. Domenica sarà una buona giornata per gli incontri. Lo Scorpione dovrà affrontare una Luna dissonante. Meglio fare molta attenzione, riguardarsi ed evitare le distrazioni. Occhio elle scottature, il sole brucia!

Oroscopo weekend 7/8 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Branko il weekend del Sagittario sarà particolarmente divertente. Sabato sera si prospetta una serata allegra, se programmerai qualcosa da fare. Domenica qualcuno potrebbe fare un viaggio particolarmente emozionante. Per il Capricorno si preannuncia un weekend molto piccante, all’insegna di attrazioni, flirt e incontri ad alto tasso erotico. L’Acquario dovrà contrastare gli effetti di un cambio di Luna pesante. Occhio all’ansia, agli sbalzi di umore, ma soprattutto alla gelosia! I Pesci avranno bisogno di pace, soprattutto in amore. Domenica un impegno importante vi terrà occupati.