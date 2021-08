Oroscopo Paolo Fox domani sabato 7 agosto 2021: il riscatto del Sagittario, nuovi incontri per il Capricorno

Vuoi leggere, in anteprima, l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 7 agosto 2021? Il primo weekend di agosto sta per cominciare. Per scoprire quali sorprese riserveranno gli astri a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, continua a leggere l’articolo. Di seguito, ti proponiamo, come ogni giorno, le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 7 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica potrai finalmente recuperare forza ed energia. In amore, però, sarà più difficile recuperare il terreno perso. Le relazioni nate da poco faticheranno a decollare, mentre le coppie intente a fare progetti potrebbero essere incappate in mille ritardi. Per fortuna dal 16 agosto le situazione cambierà in positivo!

Previsioni domani sabato 7 agosto 2021: Capricorno

Domani dovresti sfruttare l’influenza benevola di Venere e Marte e metterti in gioco. Ignora le tue abituali reticenze, i timori e la diffidenza e asseconda le tue emozioni. Sarai sostenuto da stelle che regaleranno buone occasion, la possibilità di fare incontri degni di nota. Sul fronte lavorativo dovresti accettare un’eventuale offerta, anche se non ti soddisferà a pieno.

Oroscopo domani sabato 7 agosto 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica dovrai fare i conti con una Luna in opposizione. Come conseguenza, potresti accusare piccoli fastidi alle articolazioni o alla schiena, tuoi punti deboli. Occhio anche alle polemiche sterili, meglio evitarle, o alle discussioni con chi cercherà di indottrinarti per bene. Ma tu ora stai cambiando…

Previsioni Paolo Fox domani sabato 7 agosto 2021: Pesci

Domani sentirai il bisogno di ritrovare più serenità, soprattutto in amore. A inizio settimana potresti aver litigato con qualcuno che ti ha mancato di rispetto. Adesso se senti che il partner è distante, emotivamente o perfino fisicamente, avresti voglia di allontanarlo da te. Resisti! La seconda metà del mese ti aiuterà a vivere la relazione in maniera più armoniosa!