Oroscopo Paolo Fox weekend 7/8 agosto 2021: previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Paolo Foxper il weekend 7/8 agosto 2021, segno per segno. Un nuovo fine settimana è ormai alle porte. Curioso di scoprire, in anticipo, quali saranno i segni favoriti e quali i segni bersagliati dalle stelle? Dai uno sguardo alle anticipazioni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per il weekend, dedicate a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox weekend 7/8 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il weekend dell’Ariete sarà decisamente importante. Se sabato potrebbe accusare qualche piccolo calo fisico, domenica si preannuncia una giornata grandiosa. Il Toro sarà molto energico e determinato, ma non dovrà affaticarsi troppo! Amore un po’ sottotono. I Gemelli avranno un weekend entusiasmante. Finalmente recupererete la vostra innata curiosità, la voglia di percorrere strade nuove. Guai a bloccarvi! Il weekend del Cancro sarà molto piacevole. Vi sentirete ispirati e desiderosi di vivere di nuovo emozioni serene. Le stelle vi accontenteranno!

Previsioni Paolo Fox weekend 7/8 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il weekend per il Leone sarà vigoroso e all’insegna dell’amore. Da pochi giorni hai riscoperto il valore degli affetti veri, forse di una persona in particolare, nella tua vita. La Luna entrerà nel segno e vi riempirà di energia. La Vergine durante il weekend riscoprirà il proprio valore, realizzerà i propri meriti. Saranno 48 ore molto stimolanti, sotto ogni punto di vista! Novità nel lavoro. La Bilancia avrà un sabato mattino storto, ma poi il weekend si riprenderà nettamente. Domenica giornata splendida per le relazioni, per i rapporti interpersonali. Potrete iniziare a recuperare, in amore e nel lavoro. Lo Scorpione dovrà tenere testa a una Luna dissonante: occhio alla stanchezza e alle discussioni! Dovreste tenervi distanti dai seccatori.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo weekend 7/8 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox il weekend del Sagittario ritroverà una bella forza e molta energia. In amore, però, servirà ancora molta prudenza, sia per le coppie appena nate, sia per le coppia di lunga data. Per il Capricorno si prospetta un weekend molto allettante, specie in amore. Marte e Venere potrebbero procurare nuovi incontri. L’Acquario dovrà usare la massima cautela, perché la Luna opposta potrebbe creare dei problemi. Occhio alla forma fisica e alle discussioni! Infine i Pesci avranno 48 ore in cui desidereranno ritrovare pace, soprattutto in amore. Non fate scelte azzardate, perché dal 16 agosto le stelle sistemeranno le cose!