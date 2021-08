Oroscopo Branko domani domenica 8 agosto 2021: svolta sexy per il Capricorno, Acquario ansioso

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 8 agosto 2021. La settimana sta per terminare. Cosa avranno in serbo le stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per domenica? Potrai scoprirlo in anticipo, grazie alle previsioni astrologiche del famoso astrologo Il Messaggero. Leggi l’oroscopo di Branko per domani, dedicato ai 4 segni finali dello zodiaco, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani domenica 8 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai una voglia crescente di fare un viaggio emozionante, andare lontano, conoscere nuovi posti e nuove persone. Cerca, però, di non esagerare! Evita i tour faticosi, quei viaggi organizzati senza un attimo di pausa, i trasferimenti infiniti in auto. Il tuo corpo richiede riposo.

Previsioni domani domenica 8 agosto 2021: Capricorno

Domani il Novilunio ti renderà particolarmente sexy a passionale. Con stelle del genere, dovresti puntare sull’amore, sulla tua relazione. Anche chi è disponibile, potrà incontrare persone interessanti, magari in viaggio, quando chiunque diventa più socievole.

Oroscopo domani domenica 8 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani dovrai contrastare gli effetti negati di un Novilunio alquanto pesante. Questo transito lunare nel segno del Leone, quindi in opposizione, potrebbe suscitare ansia, stanchezza, agitazione, perfino rabbia. Meglio fare particolare attenzione ed evitare di infilarsi in situazioni stressanti.

Previsioni Branko domani domenica 8 agosto 2021: Pesci

Domani ci sarà un cambio di Luna che ti incoraggerà a prendere una pausa dai molti impegni. Non occorre andare chissà dove: quello che ti serve ora è il contatto con la natura, l’assenza di ritmi serrati, di imposizioni e seccature di ogni genere. Se possibile, rimanda gli appuntamenti di lavoro alla prossima settimana.