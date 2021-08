Oroscopo Branko domani lunedì 9 agosto 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Leggi l’oroscopo di Branko per domani lunedì 9 agosto 2021. Il weekend sta per volgere al termine e una nuova settimana è dietro l’angolo. Partirà col piede giusto per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Per scoprirlo in anteprima, dai uno sguardo alle previsioni astrologiche del famoso astrologo di RDS. Ecco l’oroscopo di Branko per domani, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 9 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani la settimana si rivelerà produttiva fin da subito! Mercurio in aspetto favorevole aiuterà gli affari, suggerirà nuove idee sa sviluppare in vista del prossimo autunno. Le stelle favoriranno i giovani che si recheranno all’estero per imparare le lingue o vivere un’esperienza di lavoro.

Previsioni domani lunedì 9 agosto 2021: Toro

Domani la Luna contraria potrebbe causarti qualche piccolo fastidio. Nelle prossime ore ti converrà usare estrema cautela e non affaticarti troppo. Occhio soprattutto agli sbalzi di pressione, agli squilibri ormonali o a qualche disturbo legato alla digestione.

Oroscopo domani lunedì 9 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani dovresti organizzare una piccola gita, un viaggio che sia rilassante e divertente nello stesso tempo. Così facendo, anche le relazioni personali risulteranno più facili e leggere. Perché non organizzare una vacanza in bicicletta per l’Europa insieme a dei compagni simpatici?

Previsioni Branko domani lunedì 9 agosto 2021: Cancro

Domani sarà un’altra giornata molto valida per gli affari, le trattative. Dovresti approfittarne per comprare, vendere, portare avanti dei progetti. Queste stelle, affariste e instancabili, ce la stanno mettendo tutta per darti una mano: approfittane! Dall’11 agosto potrai concederti una pausa più che meritata!