Oroscopo Branko domani lunedì 9 agosto 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko per domani lunedì 9 agosto 2021. Il weekend sta per volgere al termine e una nuova settimana è dietro l’angolo. Partirà col piede giusto per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Per scoprirlo in anteprima, dai uno sguardo alle previsioni astrologiche del famoso astrologo di RDS. Ecco l’oroscopo di Branko per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 9 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani, merito di una magnifica Luna e di Mercurio nel segno, sarai di nuovo in vista. Ecco perché dovresti approfittarne, per metterti in gioco, lavorare su qualche nuovo progetto, proporre idee. Non aver paura di cambiare strada, perché potrebbe portarti belle soddisfazioni in futuro.

Previsioni domani lunedì 9 agosto 2021: Vergine

Domani potrai mostrare la tua bellezza, tutto il tuo fascino! In questo momento sei il protagonista indiscusso dello zodiaco e da mercoledì lo sarai ancora di più, grazie all’ingresso di Mercurio nel tuo cielo. Non trascurare l’amore per gli affari, perché potrebbe riservarti emozioni speciali.

Oroscopo domani lunedì 9 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani ti ritroverai a chiederti se l’incontro appena fatto non sia vero amore... Chissà che la persona appena conosciuto non sia quella adatta a te; quella capace di amarti come hai sempre desiderato.

Previsioni Branko domani lunedì 9 agosto 2021: Scorpione

Domani sera le stelle potrebbero organizzare un incontro particolare. Cogli al volo l’opportunità, non restare in casa, ma mettiti in gioco! La Luna comincerà un nuovo passaggio che sarà decisamente favorevole e ti restituirà l’energia e la vitalità che ti sono mancate negli ultimi giorni.