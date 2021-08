Oroscopo Branko settimana dal 9 al 15 agosto 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo Branko settimana dal 9 al 15 agosto 2020 – Una nuova settimana estiva sta per cominciare. Quali segni saranno fortunati e quali dovranno fare i conti con delle avversità? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche, dedicate a tutti i segni zodiacali. Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana, liberamente tratto dal Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto! Già a partire da lunedì ti accorgerai di avere di fronte una settimana particolarmente produttiva. Giovedì un ex coniuge potrebbe innervosirti: servirà tutta la calma possibile, per non arrabbiarti. Il weekend sarà all’insegna dell’amore e della passione, merito di una Luna splendida.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Toro

La settimana comincerà con un lunedì piuttosto sottotono: occhio agli sbalzi di pressione o ai disturbi digestivi! Martedì, per fortuna, le cose miglioreranno di gran lunga. Le stelle potrebbero organizzarti perfino un incontro che si rivelerà fatale… Sabato sarai talmente energico e vitale che vorrai andare a caccia di amore.

Gemelli

Martedì potresti cominciare a sentire un po’ di stanchezza: cerca di non esagerare e riposa un po’ di più! Giovedì dovresti staccare la spina dagli impegni e prenderti una pausa per ricaricare le batterie. Per fortuna il weekend di Ferragosto farà battere il cuore a molti Gemelli.

Cancro

Lunedì si preannuncia una giornata importante per gli affari. Porta avanti le compravendite, le trattative commerciali: le stelle saranno con te! Martedì potrebbero arrivare notizie utili mentre domenica potrai trascorrere un Ferragosto molto piacevole ed eccitante.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Branko la settimana inizierà alla grande! Lunedì sarai in vista, le idee idee, i tuoi meriti verranno riconosciuti, per cui rimboccati le maniche e mettiti in gioco! Mercoledì Mercurio ti saluterà per spostarsi in Vergine. Non sarà un passaggio negativo, ma il pianeta si occuperà principalmente della tua vita pratica. Il weekend si prospetta ottimo per chi vorrà passarlo in famiglia o accanto al proprio amore.

Vergine

Lunedì sarai al centro degli sguardi, le stelle ti riempiranno di fascino e carisma: approfittane, per metterti in gioco! Martedì riuscirai a sedurre con un certo brio la persona che ti piace da tempo. Venerdì, oltretutto, grazie al nuovo ingresso di Mercurio nel segno, avrai idee efficaci per ottenere nuovi guadagni.

Bilancia

La tua settimana comincerà con una sensazione di farfalle nello stomaco. Lunedì molte Bilancia si faranno la seguente domanda: e se fosse vero amore? Mercoledì Mercurio comincerà un nuovo transito che ti indurrà a diventare più riflessivo, specialmente negli affari. Per fortuna ti aspetta un Ferragosto all’insegna di nuove emozioni e flirt.

Scorpione

Lunedì sera una bellissima Luna potrebbe riservarti una piacevole sorpresa: un incontro del tutto inaspettato. Martedì realizzerai di avere accanto degli amici preziosi, felici di tenderti la mano in caso di bisogno. Venerdì sarà possibile ricucire lo strappo con l’ex, mentre per te il Ferragosto si preannuncia eccitante come non mai!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con qualche alto e basso. Lunedì sentirai gli amici molto lontani da te, mentre martedì dovrai fronteggiate un cambio di Luna piuttosto faticoso. Cerca di fare attenzione! Per fortuna giovedì potresti imbatterti in alcuni incontri tanto simpatici quanto imprevisti.

Capricorno

Lunedì sarà la giornata giusta per mettersi alla ricerca di nuovi mercati per i prodotti, in vista di mercoledì quando Mercurio diventerà tuo alleato negli affari. Il weekend di Ferragosto sarà molto hot, all’insegna di incontri piccanti, momenti eccitanti.

Acquario

Lunedì sarà arrivato il momento di mettere da parte i pensieri di ogni giorno e regalarsi la meritata pausa estiva. Mercoledì Mercurio abbandonerà il segno del Leone per traslocare in Vergine e finalmente potrai liberarti della sua opposizione. La tua settimana si concluderà con un weekend che potrebbe farti compiere qualche follia. Sii prudente!

Pesci

Lunedì dovresti provare a rallentare i tuoi ritmi e concederti una pausa. Purtroppo mercoledì Mercurio diventerà contrario e non aiuterà più gli affari, le idee, i nuovi progetti. Giovedì potresti avere la sgradevole sensazione che qualcuno accanto a te stia mentendo: fai attenzione! Il fine settimana, al contrario, ti offrirà ore eccitanti e piene di passione.