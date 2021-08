Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 9 agosto 2021: nervi tesi per il Sagittario, Pesci pentiti

Dai un’occhiata all’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 9 agosto 2021? Mentre la domenica avanza, scopriamo come comincerà la prossima settimana per i segni zodiacali. Quali novità riserveranno le stelle a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se vuoi saperlo, leggi le anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani. Come tutti i giorni, lo stimato astrologo di Rai2, rivela i suoi pronostici, attraverso Astri.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 9 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la tua settimana comincerà con un certo nervosismo, soprattutto in amore. Cerca di mantenere la calma fino a mercoledì, poi l’umore migliorerà. Purtroppo, però, in questi giorni sei turbato, forse ci sono dubbi riguardo il tuo rapporto di coppia. Anche le relazioni più solide, se stanno facendo progetti importanti, potrebbero incappare in qualche ritardo di troppo.

Previsioni domani lunedì 9 agosto 2021: Capricorno

Domani comincerà una settimana che ti permetterà di definire molte cose, di concretizzare un progetto grande. È probabile che entro mercoledì prossimo dovrai fare una scelta che si rivelerà important per il futuro. Con un oroscopo così forte sarà difficile rimanere fermi, ma sappi che tutto sarà nelle tue mani! Dovrai tirare fuori il coraggio necessario e prendere una decisione.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani lunedì 9 agosto 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti ancora sotto pressione: gestire tutto, sopportare gli ordini che ti danno dall’alto e andare d’accordo con gli altri non sarà facile. Sappi, però, che giovedì e venerdì prossimo potresti vivere un vero e proprio stato di grazie, 48 ore sorprendenti. Tieni duro, anche se questo periodo di profondi cambiamenti non è una passeggiata!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 9 agosto 2021: Pesci

Domani e fino a mercoledì sarai molto nervoso, soprattutto in amore. Occhio agli sbalzi d’umore! Il fatto è che potresti avere un rimorso, sentire di aver preso una decisione in maniera troppo affrettata e impulsiva. Cerca di recuperare un po’ di serenità interiore. Da giovedì in po’ l’umore migliorerà di gran lunga.