Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 9 agosto 2021: predizioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Dai un’occhiata all’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 9 agosto 2021? Mentre la domenica avanza, scopriamo come comincerà la prossima settimana per i segni zodiacali. Quali novità riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se vuoi saperlo, leggi le anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani. Come tutti i giorni, lo stimato astrologo di Rai2, rivela i suoi pronostici, attraverso Astri.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 9 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai contare ancora su uno splendido Sole per avere una carica di energia in più. La tua rimonta è già in atto anche se per ottenere tutto ciò che desideri, dovrai aspettare l’autunno. Per il momento non ci sono ancora novità eclatanti. Sappi, però, che il futuro ha in serbo per te magnifiche sorprese.

Previsioni domani lunedì 9 agosto 2021: Toro

Domani comincerà una settimana importante, perché potrai contare sulla complicità di Venere, Mercurio e della Luna. Se ci sono questioni rimaste aperte in amore, dovresti chiarirle entro venerdì prossimo, per poterti godere un weekend che si preannuncia molto emozionante. Nel lavoro sarà possibile fare una scelta di un certo peso: le stelle saranno al tuo fianco!

Oroscopo domani lunedì 9 agosto 2021: Gemelli

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai provare a contenere la tua profonda agitazione interiore. In questo momento sei parecchio confuso, indeciso sul da farsi. Se tenti di fare progetti per il prossimo autunno, per tutta risposta ottieni dei silenzi irritanti. Certo, non è facile andare avanti in questo modo, nemmeno in amore, ma sforzati di mantenere la calma.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 9 agosto 2021: Cancro

Domani inizierà una settimana molto interessante, specialmente per quel che riguarda i sentimenti. Ti converrà fare chiarezza dentro te stesso in questi giorno, Fino a Ferragosto potrai contare su una bellissima Venere: approfittane, per capire ciò che desideri davvero! Mercurio aiuterà i rapporti interpersonali, le relazioni saranno particolarmente intriganti. Ti aspetta un weekend molto stimolante.