Oroscopo Paolo Fox settimana dal 9 al 15 agosto 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 9 al 15 agosto 2020 – Mentre il weekend sta per volgere al termine, una nuova settimana di agosto fa capolino. Partirà con il piede giusto? Se vuoi saperlo in anticipo, leggi le seguenti anticipazioni dell’astrologo più amato d’Italia. Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno, tratto dal libro Oroscopo 2021.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà molto interessante, soprattutto in amore. Meglio sfruttare le prossime giornate per uscire allo scoperto: dal 16 in poi Venere diventerà dissonante! Sul fronte lavorativo non avrai grosse novità, ma potrai darti da fare in vista di un autunno molto promettente.

Toro

La tua settimana sarà particolarmente appagante. In amore avrai dalla tua parte Venere e Mercurio: favoriti i riavvicinamenti, i progetti di coppia, ma anche i nuovi incontri. Il lavoro potrebbe riservarti qualche sorpresa inaspettata, forse un cambiamento. Saturno, però, ancora contrario ti imporrà una certa attenzione ai soldi.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Gemelli

il tuo inizio settimana non sarà dei più facili. Purtroppo in questo momento ti trovi nel bel mezzo di molta confusione interiore, non arrivano risposte e sei incerto su cosa fare, sia in amore che nel lavoro. Non avere fretta di decidere! Da Ferragosto n poi le cose andranno meglio, ma per il momento cerca di non lanciarti alle spese pazze!

Cancro

La settimana sarà davvero stimolante, grazie al sostegno di Venere e di Mercurio. In amore dovresti lasciare perdere le piccole incomprensioni e provare a capire cosa desideri per il futuro. Se ti interessa una persona, dovresti farti avanti. Anche il lavoro ti regalerà belle soddisfazioni: metti in gioco la tua voglia di rivalsa!

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà piuttosto impegnativa, specie dal punto di vista lavorativo. Nei prossimi giorni ci saranno grosse novità, scelte da fare, cambiamenti importanti da affrontare con coraggio. Cerca, però, di non strapazzarti troppo! In amore dovrai aspettare dopo Ferragosto per avere più chiarezza e serenità.

Vergine

Ti meriti un bel primo posto in classifica! In amore avrai sempre Venere nel segno: questo si tradurrà in progetti di coppia emozioni, nuovi incontri, emozioni speciali a patto che tu metta da parte la tua diffidenza. Anche sul fronte lavorativo potrai fare passi in avanti. Chi ha un accordo importante in ballo, avrà buone chance di farcela!

Bilancia

L’amore potrà regalarti momenti ricchi di emozioni, soprattutto da giovedì in poi. Tutto quello che vivrai adesso, potrebbe diventare importante dal 16 in poi, quando Venere approderà nel tuo cielo. Anche nel lavoro stai risalendo la china. Le incertezze e le difficoltà di inizio anno sono solo un ricordo lontano e molto presto vedrai miglioramenti concreti. Esponi le tue idee con più fiducia e coraggio!

Scorpione

Nei prossimi giorni ci saranno cambiamenti importanti nel lavoro. Anche se la voglia di dare una svolta netta sarà tanto, cerca di procedere passo dopo passo, senza avere fretta. In amore potrai dichiararti con successo a una persona, purché ti liberi del passato, del pessimismo nato nei mesi scorsi. Non forzare i rapporti. Cerca di avere più pazienza!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà decisamente male. Fino a mercoledì il rischio di innervosirsi sarà altissimo. In amore potresti sentirti piuttosto dubbioso, insicuro del tuo rapporto. Forse dovrai affrontare nuovi ritardi che rallenteranno un progetto di coppia. Per fortuna dal 16 in poi la situazione prenderà una piega migliore. Nel lavoro regnerà la calma piatta. Anche se tu vorresti tutto e subito, dovrai munirti di pazienza, ma le novità arriveranno anche per te !

Capricorno

Con Venere ancora in ottimo aspetto l’amore potrà premiarti. Nei prossimi giorni saranno favorite le nuove conoscenze. Intesa interessante soprattutto con la Vergine e il Toro. Anche nel lavoro sarà una settimana ricca di stimoli! I progetti in ballo saranno molti e tu dovrai prendere una decisione importante, fare una scelta che influirà sul tuo futuro.

Acquario

L’amore sta migliorando a poco a poco, grazie a Venere non più in dissonanza. Molto intriganti le giornate tra giovedì e venerdì, ma fai attenzione a non infilarti in qualche situazione troppo complicata! Nel lavoro dovrai provare ad avere più calma e fiducia nel futuro. Sei piuttosto combattuto: da un lato desideri un cambiamento, dall’altro lato temi quel che potrà accaderti.

Pesci

Questa Venere opposta continuerà a suscitarti dei dubbi o rimorsi in amore. Sforzati di ritrovare un maggiore equilibrio interiore e occhio ai saliscendi emotivi, specie a inizio settimana! Nel lavoro è tempo di avviare nuovi progetti, cercare di stringere nuove collaborazioni in vista dei prossimi mesi, perché saranno molto promettenti. Dall’autunno in poi tu sarai uno fra i segni più favoriti dello zodiaco.