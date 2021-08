Oroscopo Paolo Fox domani martedì 10 agosto 2021: la rinascita della Bilancia, Vergine al top

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 10 agosto 2021. La settimana è iniziata da poco, ma già promette di stravolgere le vite dei segni zodiacali. Quali imprevisti avranno in serbo i pianeti durante le prossime ore? Come ogni giorno, ci viene in soccorso il famoso astrologo di Radio Lattemiele, attraverso le sue anticipazioni astrologiche. Se non stai più nella pelle e vuoi scoprirlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 10 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora piuttosto tentennante, indeciso sul da farsi. In genere tu sei un segno molto forte e istintivo, ma in questo periodo stai chiudendo una situazione del passato per dedicarti a qualcosa di nuovo e non tutto è facile! Forse qualcuno ti sta mettendo i bastoni fra le ruote, magari hai già subito un attacco inaspettato, fatto sta che in questo momento non sei così sicuro di te. E, se non farai attenzione, questa agitazione potrebbe riversarsi anche in amore e in famiglia.

Previsioni domani martedì 10 agosto 2021: Vergine

Domani sarai protagonista assoluto dello zodiaco. Come potrebbe essere altrimenti, visto che hai dalla tua parte Venere, Marte e Mercurio? E dalla prossima settimana si unirà anche il Sole! Via libera a nuovi progetti professionali, a scelte coraggiose, ma anche all’amore. Sappi che d’ora in poi avrai un’invidiabile capacità di azione: sfruttala al meglio.

Oroscopo domani martedì 10 agosto 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai al secondo posto della classifica e ci resterai per tutta la settimana. Finalmente hai ritrovato una bella forza che potrai orientare sia sul lavoro che sull’amore. Favoriti i nuovi incontri, i progetti di coppia, ma anche le nuove idee da sviluppare, i progetti professionali. Insomma, è una di quelle settimane da sfruttare al massimo.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 10 agosto 2021: Scorpione

Domani e mercoledì dovresti passare del tempo vicino a chi ti ama, agli affetti più autentici. Queste stelle permetteranno una riappacificazione sincera, un riavvicinamento e tu ora hai un gran bisogno di conforto! Nei mesi scorsi ha dovuto affrontare molte tensioni in amore e in famiglia. Per fortuna nei prossimi giorni potrai riportare l’armonia in casa. Si prospetta un weekend di Ferragosto molto piacevole dal punto di vista relazionale.