Oroscopo Branko domani mercoledì 11 agosto 2021: Mercurio in Vergine, la Bilancia cerca quiete

Oroscopo di Branko per domani mercoledì 11 agosto 2021. I giorni scorrono veloci e in un attimo siamo già a metà settimana. Come sarà il mercoledì di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se vuoi essere messo al corrente, continua a leggere l’articolo. Come ogni giorno, vi aggiorniamo su tutte le novità astrologiche, tramite le previsioni del popolare astrologo de Il Messaggero. Ecco, di seguito, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto ai 4 segni zodiacali di mezzo, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani mercoledì 11 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio si unirà a Marte e Venere in Vergine e diventerà più pratico, un vero commerciante. Anche chi sarà in ferie dovrebbe mantenere un contatto con il proprio lavoro oppure pensare a qualche progetto per conto suo. Guadagni in vista1

Previsioni domani mercoledì 11 agosto 2021: Vergine

Domani arriverà Mercurio nel segno. Se di recente ci sono state incomprensioni in famiglia, il pianeta ti aiuterà a trovare le parole giuste per chiarire qualunque equivoco con il partner, con i figli, un amico o un socio con cui hai avuto qualche screzio.

Oroscopo domani mercoledì 11 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Mercurio, che è stato molto attivo finora, diventerà pensoso. Il pianeta si sposterà nel segno della Vergine, accanto a Marte e Venere. Questo cambiamento astrologico si tradurrà nella voglia di rallentare i ritmi, di avere un po’ di quiete, isolarvi dal frastuono di ogni giorno.

Previsioni Branko domani mercoledì 11 agosto 2021: Scorpione

Domani Mercurio non sarà più pesante, non ostacolerà più gli affari e nemmeno creerà nuove tensioni nei rapporti. La stella si muoverà in Vergine e da lì diventerà favorevole. Finalmente potrai lasciarti indietro i conflitti e l’agitazione vissuti a luglio.