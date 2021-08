Oroscopo Branko domani mercoledì 11 agosto 2021: pronostici per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per domani mercoledì 11 agosto 2021. I giorni scorrono veloci e in un attimo siamo già a metà settimana. Come sarà il mercoledì di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se vuoi essere messo al corrente, continua a leggere l’articolo. Come ogni giorno, vi aggiorniamo su tutte le novità astrologiche, tramite le previsioni del popolare astrologo de Il Messaggero. Ecco, di seguito, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto agli ultimi 4 segni zodiacali, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani mercoledì 11 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio comincerà un nuovo transito che lo renderà molto pignolo, decisamente pungente. Nei prossimi giorni la stella potrebbe creare complicazioni nei rapporti consolidati, qualche discussione fra coniugi dovuta a malintesi e recriminazioni.

Previsioni domani mercoledì 11 agosto 2021: Capricorno

Domani Mercurio diventerà tuo amico, proprio come Venere e Marte. Il cielo ti assisterà con grande sollecitudine, sia in vacanza che nel lavoro. D’ora in avanti saranno favoriti i nuovi progetti, la ricerca di nuovi mercati, magari oltre i confini italiani, ma anche i contatti e gli incontri. L’ideale sarebbe coniugare le vacanze con il lavoro.

Oroscopo domani mercoledì 11 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Mercurio sarà nel segno della Vergine. A poco a poco il pianeta ti aiuterà a ritrovare più lucidità mentale, conretezza e idee chiare riguardo il tuo futuro. Dovresti approfittarne, per pensare a qualche nuovo progetto da realizzare nei prossimi mesi.

Previsioni Branko domani mercoledì 11 agosto 2021: Pesci

Domani sarà necessario usare estrema cautela, perché dovrai fronteggiare gli effetti negativi di Luna, Marte, Venere e Mercurio in opposizione. Sarebbe il caso di staccare la spina e concedersi una pausa. Non servirà andare chissà dove, basterà una vacanza in campagna o in collina, in mezzo alla natura, senza imposizioni e tempi serrati.