Oroscopo Branko Ariete di oggi – mercoledì 11 agosto 2021 – previsioni del segno

Oroscopo Branko Ariete oggi

Oroscopo Branko Ariete oggi: Amore

Secondo l’oroscopo di Branko per oggi l’Ariete non avrà una giornata eclatante, soprattutto in amore. Sarebbe il caso di non fare irritare troppo il partner, tenere la tua impulsività sotto controllo. Se c’è qualcosa da chiarire, meglio farlo nelle prossime 24 ore e non attendere giovedì. Contate fino a tre, prima di parlare.

Previsioni Branko Ariete oggi: Lavoro

Oggi l’Ariete potrà contare sul nuovo passaggio di Mercurio nel segno della Vergine per portare avanti i suoi progetti. Sfrutta l’influenza del pianeta per occuparti di tutti gli arretrati lasciati in ufficio; per sciogliere i nodi burocratici che stanno ritardando dei progetti; per ottenere i permessi necessari al tuo lavoro.

Oroscopo Branko Ariete oggi: Fortuna

Come anticipa l’oroscopo di Branko per l’Ariete oggi non si preannuncia un giorno molto fortunato, ma dovrai rimboccarti le maniche e darti da fare, per andare avanti. Se ci sono questioni in sospeso, meglio affrontarle oggi e non trascinarle a giovedì o venerdì, quando la Luna sarà in aspetto opposto.