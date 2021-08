Oroscopo Branko di Ferragosto 2021: previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo di Branko per Ferragosto. Quali segni saranno favoriti nel weekend di Ferragosto e quali, al contrario, dovranno fare i conti con delle avversità? Se sei curioso di scoprirlo fin d’ora, leggi le seguenti anticipazioni, tratte dall’oroscopo di Branko per Ferragosto. Se invece vuoi conoscere le previsioni astrologiche di venerdì, dai uno sguardo all’oroscopo di Branko per domani, dedicato ai primi 4 segni, ai 4 segni centrali e infine agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko Ferragosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko l’Ariete trascorrerà un Ferragosto decisamente eccitante, mentre il Toro dovrà evitare di commettere imprudenze, perché la Luna sarà in opposizione. Attenzione a qualche piccolo fastidio digestivo! L’amore per i Gemelli comincerà gradualmente a migliorare, il Cancro invece avrà un Ferragosto letteralmente strepitoso.

Previsioni Branko Ferragosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Ferragosto del Leone scotterà, per colpa di un cambio di Luna piuttosto pesante. Siate prudenti! Per la Vergine sarà un weekend ad alto tasso erotico, mentre la Bilancia potrebbe imbattersi in un flirt, un’avventura inaspettata. Lo Scorpione vivrà un Ferragosto magnetico, merito del passaggio lunare nel suo segno.

Oroscopo domani Ferragosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Branko il Sagittario potrebbe vivere un Ferragosto segreto occhio ai tradimenti! Per il Capricorno sarà un fine settimana hot, grazie a Venere ancora in buona posizione. mentre l’Acquario potrebbe accusare un piccolo disturbo fisico. Fate attenzione all’alimentazione, non state troppo esposti al sole! Infine i Pesci avranno un Ferragosto trasgressivo ed eccitante: lo ricorderete a lungo!