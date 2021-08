Oroscopo Branko domani venerdì 13 agosto 2021: guadagni in arrivo per la Vergine e il Leone

Vuoi conoscere l’oroscopo di Branko per domani venerdì 13 agosto 2021? Il fine settimana di Ferragosto è ormai dietro l’angolo. Quali segni, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, saranno al top e quali, invece, avranno il morale sotto i piedi? Se sei curioso di scoprirlo in anticipo, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani venerdì 13 agosto 2021, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 13 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio sarà nel segno della Vergine. Da quel punto del cielo, la stella favorirà soprattutto il commercio, le compravendite immobiliari, le trattative in corso. Dovresti sfruttare la sua influenza positiva per vendere o comprare un immobile, una proprietà.

Previsioni domani venerdì 13 agosto 2021: Vergine

Domani si preannuncia una giornata particolarmente promettente, grazie alla presenza di Marte, Mercurio e Venere nel segno. Non sottovalutare nessuna idea ti venga in mente da qui in avanti, perché potrebbe regalarti opportunità inimmaginabili. Da una semplice intuizione potrebbe arrivare guadagni inaspettati!

Oroscopo domani venerdì 13 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il passaggio lunare nel tuo cielo ti riempirà di fascino e carisma. Sfruttalo al meglio, per metterti in gioco! Nelle prossime ore potresti imbatterti in un incontro speciale, allacciare un contatto particolare, conoscere nuove persone.

Previsioni Branko domani venerdì 13 agosto 2021: Scorpione

Domani dovresti provare a ricucire con un ex. Queste stelle parlano di miglioramenti in amore; se nel mese di luglio ci sono state grossi dissapori, scontri accesi in agosto sarà possibile attenuare le tensioni. Oltretutto a Ferragosto la Luna entrerà nel tuo segno e ti renderà particolarmente sensuale e magnetico.