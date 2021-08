Oroscopo Paolo Fox di Ferragosto 2021: previsioni segno per tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per Ferragosto. Il fine settimana sta per arrivare: quali sorprese e quali imprevisti avranno in serbo le stelle per i segni zodiacali? Se non stai più nella pelle e vuoi scoprirlo in anticipo, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per Ferragosto, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Se, invece, vuoi sapere cosa ti accadrà nella giornata di venerdì, dai uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai primi 4 segni, ai 4 segni di mezzo e ai 4 segni finali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox Ferragosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il Ferragosto dell’Ariete porterà dei miglioramenti nell’umore e nei rapporti interpersonali. Il nervosismo degli ultimi giorni, piano piano, se ne andrà! Il Toro, invece, rischierà di vivere qualche contrasto di coppia. Meglio mantenere la calma. I Gemelli potrebbero fare incontri piacevoli, metre per il Cancro si preannuncia un Ferragosto particolarmente attivo ed emozionante.

Previsioni Paolo Fox Ferragosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Ferragosto del Leone sarà caratterizzato da qualche alto e basso in amore: meglio avere prudenza! La Vergine, al contrario, potrà mollare il freno e lasciarsi trasportare dalle sue emozioni. Così facendo, potrebbe vivere un Ferragosto molto intrigante. Fine settimana interessante per la Bilancia, mentre lo Scorpione avrà la Luna nel segno. Il suo passaggio si tradurrà in un recupero importante in amore.

Oroscopo domani Ferragosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox il Ferragosto del Sagittario dovrà essere vissuto in tranquillità, senza compiere imprudenze particolari. Siete reduci da settimane molto pesanti, ma presto le cose cambieranno! Il Capricorno potrà contare sulla complicità di Venere che sarà favorevole per tutto il weekend. L’Acquario si sentirà piuttosto sottotono, forse perfino apatico, mentre per i Pesci sarà un Ferragosto illuminato da una magnifica Luna.