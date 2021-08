Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 13 agosto 2021: il recupero della Vergine, nuovi incontri per la Bilancia

Oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 13 agosto 2021. Sono tantissimi gli italiani che si affidano alle previsioni astrologiche per trovare risposte ai loro problemi o per sapere, in anticipo, cosa accadrà loro il giorno dopo. In loro aiuto arriva uno fra i più gettonati astrologi del nostro paese, Paolo Fox. Quali sorprese riserveranno gli astri a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione durante il weekend di Ferragosto? Per scoprirlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 13 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà importante mantenere una posizione precisa e farti le tue ragioni con calma. Se stai pensando al prossimo fine settimana, sarebbe il caso di fare un programma tranquillo. Tra sabato e domenica potrebbero nascere piccoli ritardi, problemi o imprevisti legati a un contratto, un accordo. Se dovrai partire, meglio cercare di affrontare ogni cosa con calma e saggezza. A Ferragosto saranno probabili alti e bassi in amore.

Previsioni domani venerdì 13 agosto 2021: Vergine

Domani, con Mercurio e Venere nel segno, sarai decisamente uno fra i segni favoriti della giornata. Da qui in avanti ti sarà possibile recuperare terreno, anche se in questo momento potresti non avere grandi obiezioni. La tua enorme logica, la lucidità mentale ti aiuteranno ad avere successo. In amore, invece, dovresti abbandonare la troppa razionalità e lasciarti guidare dai sentimenti. Prova a essere più istintivo e meno riflessivo!

Oroscopo domani venerdì 13 agosto 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna transiterà nel tuo segno e da lunedì anche Venere farà il suo ingresso nel tuo cielo. Sono ottimi presupposti per vivere questi giorni all’insegna dell‘amore, dei nuovi incontri, di contatti interessanti. Sarai così lucido e consapevole che potresti perfino accorgerti al volo, se qualcuno ti sta voltando le spalle.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 13 agosto 2021: Scorpione

Domani, ma soprattutto sabato e domenica l’amore tornerà in auge. Il tuo Ferragosto sarà rischiarato da una bellissima Luna nel segno che darà un nuovo slancio ai rapporti di coppia. Inoltre, grazie a Venere, Mercurio e Marte in buon aspetto, sei deciso a lasciarti alle spalle alcuni problemi nati negli ultimi mesi. Le relazioni che nasceranno in questo periodo potranno andare lontano, visto e considerato che Venere sarà nel tuo cielo a settembre.