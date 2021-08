Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 13 agosto 2021: predizioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 13 agosto 2021. Sono tantissimi gli italiani che si affidano alle previsioni astrologiche per trovare risposte ai loro problemi o per sapere, in anticipo, cosa accadrà loro il giorno dopo. In loro aiuto arriva uno fra i più gettonati astrologi del nostro paese, Paolo Fox. Quali sorprese riserveranno gli astri ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro durante il weekend di Ferragosto? Per scoprirlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 13 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora piuttosto irritato e infastidito per colpa di alcuni ritardi, alcune difficoltà nel gestire certe situazioni. Ti servirà molta pazienza. Sappi, però, che il mese di settembre potrà sbloccare molte cose, ti permetterà di riprendere in mano un lavoro o avviarne uno nuovo. Da qui fino al prossimo anno avrai la possibilità di vivere une vero e proprio riscatto: non ti dare per vinto!

Previsioni domani venerdì 13 agosto 2021: Toro

Domani dovrai prendere ogni cosa con molta calma e, se possibile, affrontare eventuali chiarimenti prima del prossimo weekend. Non lasciare qualche dissapore o contrasto in sospeso, altrimenti passerai un Ferragosto a colpi di battibecchi e provocazioni! Fa’ in modo di non rivivere le tensioni provate nel mese di luglio.

Oroscopo domani venerdì 13 agosto 2021: Gemelli

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani purtroppo dovrai metterti l’animo in pace e destreggiarti in mezzo alla confusione, alle indecisioni nel lavoro. Chi, invece, sarà in vacanza, potrà contare su una Luna in aspetto favorevole per fare nuovi incontri, nuove amicizie. Settembre sarà un mese risolutorio. Fino ad allora cerca di mantenere un buon self control.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 13 agosto 2021: Cancro

Domani sarà un’altra giornata in cui potresti essere colto da dubbi in amore. Non dare troppo peso a queste insicurezze, perché saranno solo passeggere! Nel weekend di Ferragosto sarai accompagnato da una splendida Luna: i sentimenti avranno una marcia in più! La prossima settimana, invece, potrebbe cominciare con un allontanamento inaspettato, una percezione di distanza provocata da qualcosa.