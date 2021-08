Oroscopo Branko domani sabato 14 agosto 2021: pronostici per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 14 agosto 2021. Finalmente il fatidico weekend di Ferragosto sta per arrivare! Quali emozioni vivranno Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se sei curioso di scoprirlo in anticipo, leggi le seguenti previsioni astrologiche. Come sempre, il popolare astrologo de Il Messaggero ci regala, in anteprima, alcune preziose anticipazioni e ci offre consigli utili per affrontare la giornata nel migliore dei modi. Ecco, dunque, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto ai primi 4 segni, tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 14 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani una Luna particolarmente maliziosa illuminerà la tua giornata. Sfrutta la sua energia per passare questo fine settimana serenamente in compagnia della persona amata, accumulare momenti piacevoli. Da lunedì prossimo Venere comincerà un nuovo transito che potrebbe mettere in difficoltà qualche relazione.

Previsioni domani sabato 14 agosto 2021: Toro

Domani sarai a caccia di amore. Si preannuncia un weekend piuttosto movimentato, colpa di tutti quei pianeti concentrati nel segno della Vergine. La Luna in opposizione potrebbe provocare un po’ di agitazione: scrollati di dosso la gelosia, le insicurezze e prova a passare due giorni più tranquilli, fare nuovi incontri piacevoli.

Oroscopo domani sabato 14 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani qualcuno potrebbe provare un inaspettato batticuore: non ignoratelo! A maggior ragione se si considera il fatto che da lunedì Venere renderà la tua vita sentimentale decisamente migliore rispetto alle ultime settimane.

Previsioni Branko domani sabato 14 agosto 2021: Cancro

Domani la tua cara Luna transiterà nel cielo dell’amico Scorpione: preparati a vivere un weekend di Ferragosto strepitoso! Che tu sia in coppia o alla ricerca dell’anima gemella, nelle prossime 48 ore sarai fortunato. Ciò che conta sarà mettersi in gioco.