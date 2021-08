Oroscopo Branko domani sabato 14 agosto 2021: pronostici per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 14 agosto 2021. Finalmente il fatidico weekend di Ferragosto sta per arrivare! Quali emozioni vivranno Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se sei curioso di scoprirlo in anticipo, leggi le seguenti previsioni astrologiche. Come sempre, il popolare astrologo de Il Messaggero ci regala, in anteprima, alcune preziose anticipazioni e ci offre consigli utili per affrontare la giornata nel migliore dei modi. Ecco, dunque, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto ai 4 segni finali, tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 14 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarai in cerca di novità. Avrai voglia di viaggiare, andare lontano, scoprire nuovi posti e conoscere nuova gente. Ti converrà, comunque, non esagerare, non affaticarti troppo: il tuo fisico richiede riposo, dopo le fatiche delle ultime settimane.

Previsioni domani sabato 14 agosto 2021: Capricorno

Domani sarà una giornata ideale per fare un bel viaggio, cambiare aria e cercare nuovi stimoli e ispirazioni, perché no, in luoghi lontani e sconosciuti. Per questo weekend potrai contare sulla bella energia di Marte! Queste stelle sono molto piacevoli anche per l’amore: in viaggio è facile incontrare persone interessanti.

Oroscopo domani sabato 14 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani potrebbe essere un sabato di follie: sii prudente! Il nuovo cambio di Luna sarà piuttosto pesante, ti converrà fare attenzione soprattutto alla tua alimentazione, non restare troppo esposto al sole. Occhio agli eccessi!

Previsioni Branko domani sabato 14 agosto 2021: Pesci

Domani una splendida Luna ti regalerà fascino e sensualità in abbondanza. Ti aspetta un weekend all’insegna di attrazioni, eros, avventure eccitanti. Marte e Venere stuzzicheranno il desiderio, ma provocheranno scontri accesi. Mancherà quella tenerezza di cui hai bisogno per vivere un legame a lungo termine.