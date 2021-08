Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 14 agosto 2021: Leone flop, Scorpione ispirato

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 14 agosto 2021. Il weekend di Ferragosto è ormai alle porte. Quali segni zodiacali, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, vivrà u fine settimana emozionante? Per scoprirlo, leggi l’articolo! Il famoso astrologo di Lattemiele regala, come ogni giorno, le sue anticipazioni astrologiche e alcuni consigli da mettere in pratica. Dai uno sguardo al seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco, tratto da Astri.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 14 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica potresti essere colto da qualche momento di cattivo umore. Ecco, perché dovresti fare attenzione, evitare le situazioni stressanti e sforzarti di non inasprire i toni. Le prossime 48 ore potrebbe mettere in dubbio alcuni rapporti che sembravano ormai consolidati. Sii prudente! Forse, hai soltanto una gran voglia di startene tranquillo per i fatti tuoi.

Previsioni domani sabato 14 agosto 2021: Vergine

Domani continuerà la tua escalation di energia e successo! Sfruttala al massimo, cerca di mettere le basi per nuovi progetti che vedranno lo sviluppo in seguito. Da adesso fino a febbraio 2022 ti sarà possibile realizzare molte cose, dopodiché il tuo oroscopo diventerà più sottotono. Ecco, perché dovresti approfittare di questo periodo e darti da fare, non restartene con le mani in mano. Prova a seminare più che puoi in vista del prossimo anno! In questo weekend anche l’amore tornerà in primo piano.

Oroscopo domani sabato 14 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica avrai tante idee in mente e un desiderio nascente di dare spazio all’amore. Sarà un piccolo, ma importante assaggio di lunedì prossimo, quando Venere entrerà nel tuo segno. Per qualcuno tornerà una vecchia fiamma oppure è previsto un incontro fatale. L’unico pericolo in cui potresti incorrere sarà la tentazione di vivere una piccola trasgressione, soprattutto se hai una storia di lungo corso.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 14 agosto 2021: Scorpione

Domani e domenica avrai incredibili ispirazioni, intuizioni da non sottovalutare. Il fine settimana farà emergere proprio questo tuo particolare lato intuitivo: potresti fiutare dei problemi, prima che si presentino lungo la tua strada. Prova a tenere le antenne dritte! Ti aspettano due giorni ricchi di emozioni intense.