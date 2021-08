Oroscopo Branko di Ferragosto 2021: anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per Ferragosto 2021. Quali emozioni vivranno i segni zodiacali durante la giornata di domani? Di seguito, ti proponiamo un breve estratto ricavato dall’oroscopo di Branko per la giornata di Ferragosto, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Se vorrai approfondire, potrai leggere anche l’oroscopo di Branko per domani più nel dettaglio, rivolto ai primi 4 segni, ai 4 segni centrali e infine ai 4 segni finali dello zodiaco.

Oroscopo Branko Ferragosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko a Ferragosto l’Ariete vivrà momenti particolarmente eccitanti, ma dovrà mettere da parte le preoccupazioni pratiche. Giornata movimentata per il Toro che passerà dalla passione a una lite accesa, da un’attrazione a troppa gelosia. Siate prudenti! I Gemelli vivranno un Ferragosto piacevole, anche se il meglio arriverà da lunedì in poi. Infine il Cancro potrà vivere una giornata strepitosa, merito di una magnifica Luna in Scorpione.

Previsioni Branko Ferragosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Ferragosto del Leone avrà bisogno di usare la massima cautela, per contrastare gli effetti di una Luna alquanto pesante. La Vergine vivrà un Ferragosto ad alto tasso erotico, mentre la Bilancia potrebbe imbattersi in un flirt del tutto inaspettato. La Luna riempirà di fascino e sensualità lo Scorpione: approfittatene, per mettervi in gioco!

Oroscopo domani Ferragosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Branko il Ferragosto per il Sagittario sarà un po’ sottotono: meglio non strapazzarsi troppo! Domenica hot per il Capricorno: perché non organizzate qualcosa di speciale? Domani l’Acquario potrebbe sentirsi un po’ fuori fase, mentre per i Pesci si preannuncia un Ferragosto particolarmente passionale.