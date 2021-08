Oroscopo Branko domani domenica 15 agosto 2021: Scorpione magnetico, cautela per il Leone

Leggi l’oroscopo di Branko per domani domenica 15 agosto 2021. Eccoci arrivati a Ferragosto! Sarà una giornata scoppiettante per tutti i segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo in anticipo, continua a leggere l’articolo. Come ogni giorno, lo stimato astrologo di RDS ci regala preziose anticipazioni astrologiche, segno per segno. Chi, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, sarà favorito dalle stelle nelle prossime 24 ore? Ecco l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani domenica 15 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai usare particolare cautela, per affrontare al meglio un cambio di Luna piuttosto pesante. Ti converrà evitare gli eccessi a tavola e nel bere, altrimenti rischierai qualche piccolo disturbo digestivo. Non restare troppo esposto al sole!

Previsioni Branko domani domenica 15 agosto 2021: Vergine

Domani un travolgente Primo Quarto di una Luna maliziosa, Venere e Marte nel segno ti riempiranno di eros. Sarà un’altra giornata particolarmente vivace per l’amore, se vorrai lasciarti andare alle emozioni. Saranno favoriti incontri speciali che non saranno solo avventure estive…

Oroscopo domani domenica 15 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Ferragosto potrebbe regalarti un flirt tanto improvviso quanto emozionante. Sarà un primo segnale dell’imminente arrivo di Venere nel tuo segno. Il 16, infatti, la signora dello zodiaco approderà nel tuo cielo e darà un nuovo slancio all’amore.

Previsioni astrologiche domani domenica 15 agosto 2021: Scorpione

Domani la Luna sarà nel tuo segno: sarai sensuale e magnetico come non mai! Anche le tensioni che hanno portato a scontri accesi nelle settimane passate, in questa giornata si attenueranno. Per le prossime ore liberati delle preoccupazioni pratiche e concentrati esclusivamente sull’amore.