Oroscopo Branko domani lunedì 16 agosto 2021: pronostici per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per domani lunedì 16 agosto 2021. Molto presto il weekend di Ferragosto giungerà al termine e una nuova settimana sarà alle porte. Si preannuncia una settimana molto particolare, perché pianeti importanti cambieranno le loro posizioni. Curioso di scoprire come inciderà nelle vite di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 16 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani Venere diventerà più bella, più positiva. D’ora in avanti il pianeta dell’amore favorirà i nuovi incontri, la vita di relazione, le nuove amicizie. Anche la vita sentimentale diverrà più vivace e piacevole.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni Branko domani lunedì 16 agosto 2021: Capricorno

Domani Venere comincerà a provocare. Il nuovo transito del pianeta nel segno della Bilancia non rappresenterà un vero fastidio, ma potrebbe indicare avventure e flirt piccanti, specie per chi è in vacanza. Potresti sentirti inspiegabilmente attratto da una storia fuori dai canoni abitudinari.

Oroscopo domani lunedì 16 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Venere diventerà bella e aiuterà a rafforzare le relazioni, l’intesa di coppia. Sarebbe consigliabile organizzare un bel viaggio insieme al partner, condividere un’esperienza nuova potrebbe avvicinarvi e aprire la mente di entrambi. Favoriti anche i nuovi incontri.

Previsioni astrologiche domani lunedì 16 agosto 2021: Pesci

Domani Venere inizierà un nuovo transito, decisamente più favorevole. Il pianeta dell’amore lascerà la sua posizione opposta per raggiungere il segno della Bilancia. L’amore diventerà più intenso e armonioso, finalmente ti libererai di tutti quei turbamenti provati finora.