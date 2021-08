Oroscopo Branko domani lunedì 16 agosto 2021: Venere approda in Bilancia!

Leggi le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani lunedì 16 agosto 2021. Una settimana molto emozionante sta per iniziare. Venere abbandonerà il cielo della Vergine per fare il suo ingresso in Bilancia. Questo nuovo passaggio rivoluzionerà le vite di diversi segni zodiacali. Vuoi scoprire come? Leggi il seguente estratto ricavato dall’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni. Per andare più nel dettaglio, invece, ecco l’oroscopo di Branko per domani, dedicato ai primi 4 segni, ai 4 segni centrali e infine agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani lunedì 16 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko domani l’Ariete dovrà iniziare a fare più attenzione in amore, perché Venere sarà in opposizione. La vita sentimentale del Toro diventerà più intima e tranquilla, mentre i Gemelli avranno l’opportunità di fare nuovi, interessanti incontri. Domani il Cancro potrebbe essere tentato dalle stelle…

Previsioni Branko domani lunedì 16 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani la vita sentimentale del Leone si rianimerà e si arricchirà di nuove emozioni, mentre la Vergine sarà più proiettata verso gli affari. Giornata importante per la Bilancia che accoglierà Venere nel segno: finalmente l’amore tornerà in auge! Lo Scorpione, invece, sarà meno passionale, ma più altruista e generoso.

Oroscopo domani lunedì 16 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Venere diventerà più bella e positiva per il Sagittario, mentre il Capricorno sarà al centro di provocazioni da parte del pianeta. L’Acquario potrà ristabilire un bell’affiatamento con il partner, i Pesci infine ritroveranno un amore più intenso e armonioso.