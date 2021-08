Oroscopo Branko domani lunedì 16 agosto 2021: Venere raggiunge la Bilancia, Scorpione più altruista

Oroscopo di Branko per domani lunedì 16 agosto 2021. Molto presto il weekend di Ferragosto giungerà al termine e una nuova settimana sarà alle porte. Si preannuncia una settimana molto particolare, perché pianeti importanti cambieranno le loro posizioni. Curioso di scoprire come inciderà nelle vite di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 16 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani Venere tornerà bella e l’amore si rianimerà. La vita sentimentale diventerà più leggera e affascinante, come proprio come il segno della Bilancia. Sarà il momento ideale per vivere flirt, avventure disimpegnate, corteggiare in maniera giocosa, proprio come piace a te!

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni Branko domani lunedì 16 agosto 2021: Vergine

Domani Venere ti saluterà per passare nel segno della Bilancia. Da quel punto del cielo il pianeta diventerà più affarista, si occuperà maggiormente della tua vita pratica. Forse l’amore di farà meno romantico, ma resterà comunque molto passionale!

Oroscopo domani lunedì 16 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani arriverà Venere nel segno. La stella aprirà il tuo cuore a fresche emozioni, ti offrirà nuove opportunità di conoscere persone interessanti, di fare incontri intriganti. Finalmente l’amore tornerà in auge!

Previsioni astrologiche domani lunedì 16 agosto 2021: Scorpione

Domani Venere si trasferirà nel cielo della Bilancia e diventerà meno vivace, ma decisamente più altruista e generosa. Forse la tua vita affettiva perderà un po’ di quella passionalità provata negli ultimi giorni, ma si arricchirà di più serenità e disponibilità d’animo.