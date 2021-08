Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 16 agosto 2021: predizioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 16 agosto 2021. Mentre Ferragosto scivola via, tra un barbecue e un bagno al mare, una nuova settimana sta per affacciarsi. Nelle prossime ore ci saranno nuovi transiti che stravolgeranno gli equilibri del cielo. Quali segni, fra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, ne trarranno vantaggio? Per scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, tratto da Astri.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 16 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai l’aiuto di una Luna a favore e una voglia crescente di rimonta. Questo desiderio sarà ancora più forte per chi vorrebbe un cambiamento nel lavoro. Non otterrai tutto subito, servirà pazienza, ma d’ora in avanti, fino alla prossima primavera, la strada sarà in discesa. Forse un progetto non darà i suoi frutti nell’immediato, ma le soddisfazioni arriveranno di certo!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 16 agosto 2021: Toro

Domani potrai tirare un sospiro di sollievo, dopo due giorni pesanti, forse perfino nervosi. Dovrai rassegnarti al fatto che il resto di agosto porterà qualche incomprensione in più in amore. Qualche coppia perderà l’intesa provata nelle settimane passate. Le relazioni nate da poco, però, non rischieranno di essere scalfite da queste stelle.

Oroscopo domani lunedì 16 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai immerso nei tuoi pensieri, forse per via del fatto che il tuo lavoro si è un po’ fermato. Visto che non sei un segno che ama starsene con le mani in mani, perché non occupi questo tempo per fare qualcosa di rilassante? Per esempio delle passeggiate in mezzo alla natura, foto ai luoghi che vedrai. L’importante sarà non stancarsi troppo.

Previsioni astrologiche domani lunedì 16 agosto 2021: Cancro

Domani sarai un po’ distratto, forse anche più distaccato in amore. In questo momento qualcosa ti turba, forse sei più sospettoso o forse annoiato. Qualcuno potrebbe aver affrontato troppe spese per sistemare la casa e adesso essere parecchio preoccupato per la sua condizione economica. Fatto sta che in questi giorni che una sorta di allontanamento.