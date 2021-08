Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 16 agosto 2021: predizioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 16 agosto 2021. Mentre Ferragosto scivola via, tra un barbecue e un bagno al mare, una nuova settimana sta per affacciarsi. Nelle prossime ore ci saranno nuovi transiti che stravolgeranno gli equilibri del cielo. Quali segni, fra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, ne trarranno vantaggio? Per scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, tratto da Astri.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 16 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà nel tuo segno e Venere tornerà a favore: ottime notizie! Finalmente ritroverai la grinta e la positività che ti sono mancate negli ultimi tempi. Sarà più facile recuperare per le coppie appena sposate, che desiderano ampliare la famiglia. Per le altre potrebbe comportare un maggiore sforzo, specie se hanno vissuto momenti molto conflittuali. Prova a metterci impegno e non cedere alla tentazione di qualche scappatella!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 16 agosto 2021: Capricorno

Domani potresti essere colto da qualche pensiero di troppo riguardo l’amore. Forse non hai le idee completamente chiare oppure sei preoccupato per i soldi, fatto sta che non riesci a vedere il tuo futuro del tutto roseo. D’altronde tu sei un segno di terra e, come per il Toro e per la Vergine, la stabilità materiale è essenziale anche per te. Da mercoledì avrai un recupero importante.

Oroscopo domani lunedì 16 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani starai decisamente meglio. Approfittane, per scrollarti di dosso la negatività provata durante il fine settimana. Non pensarci più! Ciò che più conta è rimettersi in moto, fare qualcosa di grand, chiamare, contattare, in poche parole agire. E soprattutto non fasciarti il capo, pensando a cosa ti succederà da settembre in poi, perché per adesso c’è ancora troppa confusione.

Previsioni astrologiche domani lunedì 16 agosto 2021: Pesci

Domani finalmente ti sbarazzerai dell’opposizione di Venere. Questo vorrà dire che potrai vivere di nuovo le relazioni con più serenità, confrontarti a cuore aperto, senza la tensione passata. Tu, però, dovrai fare la tua parte e non infilarti in qualche storia che poi ti farà stare male! Ricordati che sei un romantico per eccellenza! Guai ad avvicinare persone piuttosto ruvide o egoiste.