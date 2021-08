Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 16 agosto 2021: Venere entra in Bilancia

Leggi le anticipazioni dell’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 16 agosto 2021. La prossima settimana partirà con il botto per molti segni zodiacali! Venere, il pianeta dell’amore saluterà la Vergine, per traslocare nel cielo della Bilancia. Cosa comporterà questo nuovo passaggio? Se sei curioso di scoprirlo, leggi la seguente anteprima tratta dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicata a tutti segni dello zodiaco. Se vuoi scoprire cosa ti accadrà nel dettaglio, leggi anche l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai primi 4 segni, ai 4 segni di mezzo e agli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 16 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete sentirà un desiderio crescente di riscatto personale, mentre per il Toro si scrollerà di dosso la pesantezza del weekend appena trascorso. Domani i Gemelli saranno ancora molto pensierosi, il Cancro vivrà una sorta di distacco in amore.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 16 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone recupererà l’armonia interiore persa di recente, mentre per la Vergine si preannunciano due giornate piuttosto complicate. Giornata molto importante per la Bilancia, perché l’amore tornerà in primo piano. Infine domani lo Scorpione tornerà a essere più ottimista e speranzoso riguardo la sua vita, il futuro.

Oroscopo domani lunedì 16 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani per il Sagittario sarà nuovamente grintoso e ottimista, anche l’amore migliorerà. Il Capricorno invece sarà molto pensieroso, forse perfino preoccupato per i soldi. Domani la vita sentimentale dell’Acquario migliorerà di gran lunga, ma anche quella dei Pesci, che si libereranno dell’opposizione di Venere.