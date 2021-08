Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 16 agosto 2021: Leone in crescita, Vergine giù di corda

Oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 16 agosto 2021. Mentre Ferragosto scivola via, tra un barbecue e un bagno al mare, una nuova settimana sta per affacciarsi. Nelle prossime ore ci saranno nuovi transiti che stravolgeranno gli equilibri del cielo. Quali segni, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, ne trarranno vantaggio? Per scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, tratto da Astri.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 16 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerai a ritrovare un migliore equilibrio interiore. Oltretutto, la tua crescita sembra inarrestabile! Finalmente non sei più bloccato. Certo, affrontare un cambiamento così importante nel lavoro può preoccupare, ma nello stesso tempo è uno stimolo che ti sprona a metterti in gioco con più entusiasmo.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 16 agosto 2021: Vergine

Domani e martedì saranno due giornate un po’ pesanti. Da mercoledì tornerai a essere protetto da un cielo bellissimo, ma per queste 48 ore ti converrà liberarti di pensieri pessimisti, di dubbi inutili che ti buttano giù, e di non strapazzarti troppo. Fai attenzione particolare anche alla dieta!

Oroscopo domani lunedì 16 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì saranno due giorni molto importanti. Venere sta approdando nel tuo cielo e ben presto sarà in aspetto favorevole ai pianeti lenti. Chi ha una relazione in corso, potrà cominciare a pensare a progetti ambiziosi. Chi è single, avrà opportunità di fare nuovi incontri, conoscere persone interessanti. Novità all’orizzonte!

Previsioni astrologiche domani lunedì 16 agosto 2021: Scorpione

Domani ritroverai un maggiore ottimismo che ti sarà d’aiuto ad affrontare le tue difficoltà. Purtroppo i tuoi problemi non spariranno dall’oggi al domani. Da tempo sei insoddisfatto per la tua situazione in casa o nel lavoro, forse vorresti fare qualcosa di nuovo. Qualcuno potrebbe essere in pensiero per la salute di un proprio caro, di un conoscente a cui è molto legato.