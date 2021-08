Oroscopo Paolo Fox domani martedì 17 agosto 2021: predizioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 17 agosto 2021. La settimana è appena cominciata, ma ha già portato molte novità nelle vite dei segni zodiacali. Venere ha salutato il segno della Vergine per traslocare in Bilancia. Quali segni, fra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, beneficeranno di questi cambiamenti astrali? Per scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco, tratto da Astri.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 17 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà molto bene, ma col passare delle ore la tua energia potrebbe affievolirsi. A fine giornata ti sentirai piuttosto affaticato: meglio non fare le ore piccole! Finalmente è cominciato un periodo di recupero importante. D’ora in avanti ti sarà possibile prenderti una rivincita personale e toglierti qualche sassolino, forse con qualcuno della Bilancia. Se mercoledì e giovedì saranno due giorni sottotono, venerdì al contrario potrai recuperare terreno!

Previsioni Paolo Fox domani martedì 17 agosto 2021: Toro

Domani e mercoledì saranno due giornate molto interessanti. Potrai fare notevoli passi in avanti con un progetto, a patto che non sia tu a tirare fuori il denaro. Finanziare qualcosa in questo periodo che hai Giove e Saturno contro comporterebbe complicazioni, rallentamenti. In amore ha ritrovato una certa chiarezza: chissà che al tuo fianco ci sia una persona altrettanto determinata!

Oroscopo domani martedì 17 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia l’ennesima giornata storta, un po’ confusa. Fino alla fine di agosto non potrai fare un granché nel lavoro, ecco perché ti converrebbe sfruttare questi giorni per rilassarti, staccare la spina mentalmente. Martedì comincerà con la Luna in opposizione: occhio ai tuoi sbalzi di umore!

Previsioni astrologiche domani martedì 17 agosto 2021: Cancro

Domani dovresti provare a contenere la tua enorme agitazione, di polemizzare su ogni questione. Anche se in questi giorni sei in apprensione per i soldi, ricordati che per te l’armonia in famiglia è essenziale. Cerca di mantenere la calma, anche se stai vivendo un periodo che ti dà poche certezze. Sii prudente in amore!