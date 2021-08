Oroscopo Paolo Fox domani martedì 17 agosto 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 17 agosto 2021. La settimana è appena cominciata, ma ha già portato molte novità nelle vite dei segni zodiacali. Venere ha salutato il segno della Vergine per traslocare in Bilancia. Quali segni, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, beneficeranno di questi cambiamenti astrali? Per scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni centrali dello zodiaco, tratto da Astri.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 17 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai il sostegno di Luna e Venere, le due signore dello zodiaco. Meno male, perché dovrai affrontare un momento di passaggio piuttosto complicato. Qualcuno sarà alle prese con un nuovo percorso professionale, qualcun altro dovrà assumere un ruolo per cui non si sentirà all’altezza. Forse in passato hai avuto una certa maretta con delle persone, fatto sta che ti aspettano giornate delicate.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 17 agosto 2021: Vergine

Domani sarà una giornata un po’ incerta, con qualche dubbio in più. Sarebbe il caso di lasciarla passare senza troppi intoppi: non fare le ore piccole! Da mercoledì tornerai a essere uno fra i segni più favoriti di questo periodo. Anche se negli ultimi giorni hai ritrovato forza e creatività, nelle prossime ore avrai la sgradevole sensazione che qualcosa non sta andando per il verso giusto.

Oroscopo domani martedì 17 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cominciare a metterti in gioco in amore e sfruttare al meglio la presenza di Venere nel segno. Il prossimo weekend, in particolar modo, si preannuncia intrigante per chi vorrà fare nuovi incontri. Se, invece, sei già legato sentimentalmente a una persona, nei prossimi giorni potrai confermare la relazione.

Previsioni astrologiche domani martedì 17 agosto 2021: Scorpione

Domani ritroverai un po’ più di serenità. Man mano che il tempo scorre tu stai recuperando più tranquillità e ottimismo. Questo non vuol dire che i tuoi problemi si dissolveranno di punto in bianco, ma che riuscirai ad affrontarli con meno angoscia rispetto al passato. Ricordi come ti sentivi a fine giugno? Le cose, piano piano, stanno migliorando! A settembre potrai recuperare in amore.