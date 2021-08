Oroscopo Paolo Fox settimana dal 16 al 22 agosto 2021: predizioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 agosto 2021. La seconda metà del mese è appena cominciata. Che piega prenderà agosto nella vita dei segni zodiacali? Chi sarà favorito dagli astri e chi, al contrario, sarà messo alla prova? Per scoprirlo in anticipo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Paolo Fox per la settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti vedrà particolarmente assorbito con il lavoro o gli studi. Dovresti sfruttare le prossime giornate per mettere a posto dei conti in sospeso. In amore dovrai fare i conti con Venere in opposizione. Non vorrà dire per forza complicazioni o crisi, ma potrebbe metterti in condizione di dover riconsiderare un rapporto. Buone notizie all’orizzonte.

Toro

D’ora in avanti dovresti cercare di fare chiarezza dentro te stesso, soprattutto in amore. Non soffocare ciò che provi, ma prova a tirarlo fuori senza timore. Così facendo, potrai imbatterti in un nuovo amore. Nel lavoro sarà necessario seguire il proprio sentire e fidarsi. Cerca di non litigare con persone che potrebbero esserti d’aiuto in futuro! Dovresti rivedere dei conti rimasti in sospeso.

Gemelli

Finalmente avvertirai un cambiamento importante nell’aria, soprattutto per l’amore. Le stelle dei prossimi giorni promettono progetti di coppia fattibili, nuovi incontri, nuove emozioni, amicizie importanti e una ritrovata serenità in famiglia. Anche nel lavoro si comincia a recuperare: punta in alto! Possibili avanzamenti di carriera per chi lavora come dipendente.

Cancro

In amore potresti essere afflitto da nuovi dubbi, da perplessità che rischieranno di creare una distanza fra te e il partner. Cerca di non alimentare le tue incertezze, un atteggiamento troppo critico. I nuovi incontri saranno, invece, favoriti dalle stelle. Sul fronte lavorativo sarà necessario un cambiamento di strada, un nuovo ruolo, anche se sarebbe meglio non fare il passo più lungo della gamba. Meglio agire con cautela.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana inizierà con un transito favorevole di Venere. Le coppie appena nate potranno sperare in un futuro felice a patto che trovino fin da subito un accordo. Le relazioni di lunga data potranno fare nuovi progetti, anche ambiziosi. Nel lavoro potresti ottenere una conferma importante che hai scelto la direzione più giusta. Se ci sono ancora difficoltà economiche, cerca di temporeggiare, prima di fare una scelta.

Vergine

Non dovresti sprecare le opportunità che ti offrirà questo cielo, solo per paura di soffrire. Nuovi amori nell’aria. Se ci sono contenziosi aperti, non lascarli in sospeso, ma prova a risolverli, una volta per tutta. Nel lavoro dovrai fare particolare attenzione a chi tenterà di rubarti il posto. Se riceverai una nuova offerta, ti converrebbe riflettere con calma, magari chiedere un consiglio a un esperto. Una nuova opportunità potrebbe rivelarsi solo un abbaglio.

Bilancia

In amore potrai recuperare: ti aspettano giornate magiche! Purtroppo, però, c’è da dire che le stelle ti indurranno a occuparti parecchio del lavoro e della famiglia, con il rischio che trascurerai l’amore. Chi sarà in cerca di una relazione duratura, avrà fortuna! Nel lavoro sarai chiamato a prendere decisioni importanti. Finalmente le cose stanno cominciando a muoversi! Novità importanti in vista.

Scorpione

D’ora in poi dovrai buttarti alle spalle la pesantezza delle settimane passate e cominciare a fare maggior affidamento sul tuo incredibile intuito e sulla fortuna che presto arriverà. In famiglia ci sarà da chiarire qualcosa. Nel lavoro potresti affrontare cambiamenti importanti. Magari non saranno la risoluzione a tutti i problemi, ma porteranno nuove idee e ispirazioni. Difendi fino alla fine il tuo operato: il tempo ti darà ragione!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana permetterà un grande recupero in amore, sia per le coppie, sia per i single. Purtroppo, però, molti Sagittario sono più assorbiti dal lavoro che dalla vita sentimentale. Non essere troppo esigente nei confronti del partner. Nel lavoro potresti subire l’effetto di Saturno che porterà un cambiamento radicale, come un ruolo o perfino un’azienda. Cerca di contenere la tua voglia di fare polemica a tutti i costi!

Capricorno

In amore sarà importante cercare di chiarire, se necessario confrontarsi a cuore aperto. Sarà possibile un riavvicinamento, ma se la relazione è molto in crisi, servirà particolare cautela. Favoriti i viaggi, le nuove conoscenze. Sul lavoro se di recente ha chiuso una collaborazione, potrai aspettarti presto un nuovo contatto, un nuovo inizio. Prova ad ascoltare di più le tue esigenze, i tuoi desideri.

Acquario

In amore non dovresti sottovalutare le nuove amicizie, perché potrebbero diventare qualcosa di più… Queste stelle andranno sfruttate al massimo, sotto ogni punto di vista, perché potrebbero riservarti belle sorprese. Nel lavoro arriveranno proposte prima di quanto pensi! Con un cielo così promettente sarà possibile risolvere tutti i problemi nati negli ultimi tempi. Il cambiamento è in corso.

Pesci

Se una storia non va più avanti, non potrai nascondere più la testa sotto la sabbia. Cerca di non cedere alla tentazione di fare una piccola vendetta e cominciare una relazione senza nessuna importante. In famiglia potresti sentirti in apprensione per i figli. Nel lavoro chi è in cerca di un nuovo impiego, dovrebbe muoversi nei prossimi giorni. Giornate proficue per le nuove occupazioni, i nuovi progetti. Occhio alle spese di troppo!