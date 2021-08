Oroscopo Branko domani, venerdì 20 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Branko per domani venerdì 20 agosto 2021. Anche questa settimana lavorativa sta per concludersi. Quali ultimi colpi di scena avranno in serbo gli astri per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni astrali, tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratte dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 20 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai usare la massima cautela nel relazionarti con gli altri. Nel corso della giornata potresti incappare in un piccolo imprevisto: cerca di non perdere le staffe specie se avrai a che fare con un’autorità, forse la polizia!

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni Branko domani venerdì 20 agosto 2021: Vergine

Domani, anche se sarai in vacanza, dovresti rivolgere un pensiero anche al lavoro. Queste stelle sono invitanti anche per la professione: sarebbe un vero peccato non sfruttare Mercurio nel tuo cielo. Il pianeta sarà generoso di idee, ma anche veloce e a fine agosto traslocherà già nel segno della Bilancia.

Oroscopo domani venerdì 20 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani avrai il sentore che la tua vita stia per prendere una direzione diversa, più felice. Del resto, con Luna e Venere in buon aspetto sarà facile vivere novità entusiasmanti, nuove emozioni o fare incontri intriganti. Si preannuncia un fine settimana molto interessante.

Previsioni domani venerdì 20 agosto 2021: Scorpione

Domani sarà la giornata giusta per staccare la spina e concedersi una pausa rigenerante. Perché non organizzi una gita fuori città? Sarebbe una maniera efficace per ricaricare le pile e contrastare gli effetti di questo Sole ancora piuttosto irritante!