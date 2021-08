Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 21 agosto 2021: consigli per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 21 agosto 2021. Un altro fine settimana di agosto sta per partire. Ogni giorno, puntuale come un orologio svizzero, vi proponiamo l’appuntamento astrologico con uno fra gli esperti delle stelle più amati e seguiti. Quali colpi di scena avranno in serbo i pianeti per te nel weekend? Per scoprirlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 21 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai l’argento vivo addosso. Si preannuncia una giornata attiva e mondana, proprio come piace a te! L’unico neo potrebbe riguardare il rapporto con il partner. Da un po’ di tempo la tua relazione è messa a dura prova da contrasti continui oppure sei tu a sentirti in pensiero per l’altro. Qualcosa leva serenità. Servirà molta cautela soprattutto con i nati in Ariete e in Capricorno.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 21 agosto 2021: Toro

Domani comincerà uno di quei fine settimana in cui c’è una gran voglia di godersi la propria casa, in compagnia di chi ami. Del resto tu sei fra i segni più casalinghi dello zodiaco. L’ideale sarebbe ritrovare tranquillità tra sabato e domenica e non assecondare quella vocina interiore che ti vorrebbe spronare a mettere in discussione ogni cosa.

Oroscopo domani sabato 21 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani ti accorgerai di stare un po’ meglio, rispetto ai primi giorni di agosto. A poco a poco stai recuperando la serenità e la voglia di amore. Nelle prossime ore crescerà il desiderio di fare un nuovo incontro, provare emozioni che non sentivi da tempo. Per quel che riguarda il lavoro, invece, ci sarà ancora da attendere.

Previsioni domani sabato 21 agosto 2021: Cancro

Domani sarai ancora tentato di voler provocare il partner, provare a smuoverlo, specie se da giorni ti sembra un po’ apatico, poco grintoso. Non esagerare! Se accanto a te ci sarà un Ariete o una Bilancia occorrerà ancora più prudenza, sennò finirete con il litigare in maniera accesa.