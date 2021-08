Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 21 agosto 2021: novità per la Bilancia

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 21 agosto 2021. Un altro fine settimana di agosto sta per partire. Ogni giorno, puntuale come un orologio svizzero, vi proponiamo l’appuntamento astrologico con uno fra gli esperti delle stelle più amati e seguiti. Quali colpi di scena avranno in serbo i pianeti per te nel weekend? Per scoprirlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 21 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica camminerai sul filo del rasoio: basterà un nonnulla per far cadere il morale a terra. Nonostante la tua proverbiale forza non ti manchi, in questi giorni sei molto preoccupato per il lavoro. È probabile che dovrai prendere il posto di un collega o collaboratore, dovrai cimentarti in qualcosa di nuovo e temi di fallire. Forza! Tira fuori lo spirito competitivo! In amore avrai bisogno di prudenza.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 21 agosto 2021: Vergine

Domani dovrai metterti nell’ottica che d’ora in avanti, fino alla fine del 2021, sarà importante chiarire le cose importanti, dire come la pensi. Il periodo che stai vivendo è molto promettente per vincere nuove sfide, per allargare i propri contatti e fare passi in più. Certo, tutto dipenderà da dove si parte, ma sappi che le stelle saranno comunque generose con te. Parola d’ordine: muoversi!

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani sabato 21 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un fine settimana che promette molte novità, soprattutto in amore. Come potrebbe essere diversamente con Luna e Venere a favore? Chi non ha ancora un partner, proverà un sentimento inaspettato nei confronti di qualcuno, avrà voglia di mettersi in gioco, di fare qualcosa di importante. Insomma, stai ritrovando un bell’entusiasmo!

Previsioni domani sabato 21 agosto 2021: Scorpione

Domani inizierà un weekend da vivere con molta cautela. Ti converrebbe non imbatterti in quelle situazioni last minute, organizzate all’ultimo minuto. Purtroppo, ogni volta che provi a fare così, finisci col ritrovarti in mezzo a mille contrattempi, non sei assecondato dalla dea bendata. Meglio non rischiare, ma programmare con calma. Controlla gli scatti d’ira.