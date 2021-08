Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 22 agosto 2021: anticipazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Vuoi conoscere l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 22 agosto 2021? Anche questa settimana di agosto sta per finire. Quali ultimi colpi di scena avranno in serbo i pianeti per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Per scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 22 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani Giove, Saturno e Luna in aspetto favorevole ti riempiranno di voglia di fare, di recuperare il tempo perduto. Ogni azione compiuta d’ora in avanti sarà un seme che darà sviluppi importanti in futuro. Il raccolto più generoso lo avrai a maggio del 2022, quando Giove, il pianeta della fortuna, passerà nel tuo cielo.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 22 agosto 2021: Toro

Domani ti porterai dietro un malumore emerso venerdì scorso. Ti converrà mantenere la calma ed evitare ogni provocazione nei confronti del partner. Sono a rischio contrasti soprattutto le relazioni con Leone e Scorpione: sii prudente! Agosto è stato un mese strano, contraddistinto da una certa maretta in amore. Ti è capitato fin troppo spesso di puntare il dito verso l’altro. Fai attenzione!

Oroscopo domani domenica 22 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto importante per l’amore, gli affetti o le amicizie. Non chiuderti a riccio, ma sforzati di aprirti verso gli altri. E non si tratta solo di storie amorose, ma anche di amicizia, affetto, famiglia. I Gemelli che hanno le idee chiare per quel che riguarda i sentimenti, partiranno più avvantaggiati.

Previsioni domani domenica 22 agosto 2021: Cancro

Domani dovrai usare cautela sia in amore, sia nel lavoro. Già da un giorno stai stuzzicando un po’ troppo il partner. Questo succede, perché ti sei accorto che l’altro è diventato un po’ apatico oppure perché il rapporto si è appiattito. Come reazione potresti diventare un po’ troppo dispettoso e provocatori. Fai attenzione, perché inn seguito potresti pentirtene! Dissapori per motivi di lavoro in vista.