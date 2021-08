Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 23 agosto 2021: predizioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 23 agosto 2021. Il weekend sta per finire e una nuova settimana sta per cominciare. Quali novità astrologiche avrà in serbo il cielo per le prossime giornate? Se vuoi essere messo al corrente, leggi le anticipazioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicate ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 23 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà una nuova settimana che ti vedrà determinato a fare, a recuperare il tempo perduto. E con l’ingresso del Sole nel degno della Vergine sarà ancora più possibile! Nelle prossime giornate potrebbe muoversi qualcosa nel lavoro, forse un nuovo progetto per l’autunno. L’unico neo resta legato all’amore. Qualcuno è preoccupato per una persona, qualcun altro potrebbe sentirsi un po’ sovraccaricato di responsabilità.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 23 agosto 2021: Toro

Domani inizierò un buon periodo per fare progetti per il futuro, grazie anche al nuovo passaggio del Sole. Dovrai fare attenzione, solo, all’aspetto economico. I soldi potrebbero rappresentare un grosso grattacapo, meglio fare attenzione! Anche se hai messo qualcosa da parte, ti converrà curare in maniera particolare ogni tipo di investimento. In amore tutto procederà nella norma, anche se potrebbe essere finita quella passionalità che ti ha travolto nei giorni scorsi di agosto.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani lunedì 23 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì saranno due giornate da prendere con le pinze: tu sarai parecchio agitato. Forse sarai in smaniosa attesa di risposte che tarderanno ad arrivare. Ti converrà armarti di pazienza e non forzare le cose. Aspetta mercoledì, quando le cose si calmeranno, anche in amore. Se sei arrabbiato con qualcuno, cerca di usare cautela.

Previsioni domani lunedì 23 agosto 2021: Cancro

Domani dovrai cominciare ad avere più prudenza in famiglia. Da giorni potresti essere diventato troppo critico o provocatorio nei confronti del partner oppure state facendo progetti di coppia importanti. Ciò che conta sarà provare a mantenere la serenità in casa, non scivolare nelle polemiche. In questo momento potrebbe crescere una certa confusione oppure della preoccupazione riguardo i soldi. Cerca di fare attenzione!