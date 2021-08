Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 23 agosto 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 23 agosto 2021. Il weekend sta per finire e una nuova settimana sta per cominciare. Quali novità astrologiche avrà in serbo il cielo per le prossime giornate? Se vuoi essere messo al corrente, leggi le anticipazioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicate a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 23 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti addentrerai nel vivo di questo cambiamento importante nel lavoro. Forse sarà il destino a dare una spinta o forse sarai proprio tu a volerlo, fatto sta che qualcosa accadrà. Fare le stesse cose che facevi prima risulterà quasi impossibile. Nei prossimi giorni potrebbe tornare in auge anche l’amore. Tutte le relazioni nate il mese scorso potrebbero diventare importanti.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 23 agosto 2021: Vergine

Domani e martedì saranno due giorni decisamente no. Nelle prossime 48 ore potresti avere un calo fisico, sentirti molto nervoso e sotto pressione: meglio fare attenzione! Da mercoledì l’umore tornerà sereno, ma per questo inizio settimana sii prudente. La fine di agosto e settembre, poi, ti vedranno ancora tra i segni favoriti dai pianeti. Si tratta solo di fare passare questo nuvolone passeggero!

Oroscopo domani lunedì 23 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani, e nei giorni seguenti, sarai spalleggiato da stelle molto importanti. Finalmente potrai condividere le cose con altri, proprio come piace fare a te. I rapporti interpersonali, le relazioni andranno di bene in meglio e questo varrò anche per l’amore. D’ora in avanti, grazie anche a Venere nel tuo segno, saranno favoriti i nuovi incontri, i chiarimenti, le riappacificazioni, i riavvicinamenti: dovresti approfittarne!

Previsioni domani lunedì 23 agosto 2021: Scorpione

Domani comincerai ad avere un periodo più favorevole che avrà il suo culmine a settembre. In amore tutte le storie che nasceranno in questi giorni potrebbero avere un futuro importante. Nel lavoro crescerà in te la voglia di cambiare ruolo, incarico o team. Ci sarà chi avrà già nuove idee in cantiere. Non sottovalutare nessun progetto che potrebbe nascere in questo periodo.