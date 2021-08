Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 23 agosto 2021: predizioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 23 agosto 2021. Il weekend sta per finire e una nuova settimana sta per cominciare. Quali novità astrologiche avrà in serbo il cielo per le prossime giornate? Se vuoi essere messo al corrente, leggi le anticipazioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicate a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 23 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì ti converrà fare molta attenzione a non infilarti in qualche complicazione. Cerca di avere prudenza per queste 48 ore, perché potresti sentirti più teso del dovuto. Da mercoledì tornerà la serenità. In generale, il periodo non è negativo, tutt’altro! Venere in aspetto favorevole ti aiuterà a ritrovare armonia interiore e in amore.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 23 agosto 2021: Capricorno

Domani e martedì avrai dalla tua parte ben tre alleati astrali di tutto rispetto: il Sole, Mercurio e Marte. Con un cielo così promettente, è probabile che ti arrivi una nuova offerta: non lasciartela scappare, anche se non sarà del tutto soddisfacente. L’amore potrebbe essere messo in secondo piano perché non sei convinto della relazione o perché hai altre cose a cui pensare. Attenzione a giovedì e venerdì, perché saranno due giorni più faticosi.

Oroscopo domani lunedì 23 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai sempre una gran voglia di libertà e di cambiamento. Qualcosa accadrà di certo, che sia un nuovo lavoro o una notizia importante. L’importante sarà fare scelte che ti mettano in condizione di guadagnare qualcosa: non cadere nell’errore di lavorare per la gloria. Anche tu hai bisogno di denaro, come tutti e non solo di passione! Venere di nuovo attiva potrebbe portare l’amore.

Previsioni domani lunedì 23 agosto 2021: Pesci

Domani dovrai sforzarti di reagire in modo attivo, di andare avanti. Settembre sarà un mese molto importante che ti aiuterà a recuperare. Anche se di recente hai vissuto una crisi in amore, anche se ti sei sentito deluso o tradito, dovresti impegnarti per ritrovare più grinta e serenità. È tempo di voltare pagina!