Oroscopo Paolo Fox settimana dal 23 al 29 agosto 2021: predizioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 23 al 29 agosto 2021. Una nuova settimana di agosto sta per cominciare. Quali segni zodiacali saranno favoriti e quali, al contrario, verranno bersagliati dalle stelle? Per scoprirlo in anticipo, dai un’occhiata al seguente oroscopo di Paolo Fox per la settimana, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti inviterà a fermarti per riflettere un po’, schiarirti le idee. Cerca di non agitarti troppo: d’ora in avanti conterà recuperare tranquillità e l’energia perduta nei giorni scorsi. Non sei solo! Potrai sempre contare sui tuoi affetti più cari. Se sei single da tempo, nei prossimi giorni potresti fare un incontro speciale.

Toro

Con il Sole, Mercurio e Marte nel segno dell’amico Vergine chissà che non arrivi una novità sul fronte lavorativo, forse una nuova offerta allettante. Questo cielo aiuterà a sviluppare nuovi progetti professionali, anche se dovrai fare attenzione ai soldi. In amore le cose fileranno lisce, anche se potresti perdere quella passionalità che ha arricchito la relazione negli ultimi tempi.

Gemelli

Purtroppo nel lavoro ci saranno ancora rallentamenti, blocchi, piccole difficoltà. Resisti! Da settembre finalmente la ruota comincerà a girare anche per te! In amore, invece, potrai contare su Venere in Bilancia per fare nuovi incontri, vivere emozioni piacevoli.

Cancro

In amore sarà il momento di rimettersi in gioco. Le stelle saranno favorevoli, ma tu dovrai fare la tua parte e mettere a tacere ogni forma di polemica o di provocazione. Non stuzzicare troppo i partner! Chi è impegnato a fare progetti di coppia per il futuro, dovrà avere più prudenza con il denaro.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà molto interessante, sia in amore che nel lavoro. Nei prossimi giorni potrebbero accadere molte cose. Preparati ad affrontare un cambiamento importante sul fronte lavorativo, ma anche i sentimenti torneranno in primo piano, per regalarti momenti ricchi di emozioni.

Vergine

La settimana comincerà piuttosto sottotono, ma migliorerà da mercoledì in poi. Se lunedì e martedì dovrai usare cautela nel relazionarti con gli altri, da metà settimana tornerai a essere tra i favoriti dalle stelle. Fine agosto e settembre saranno molto proficui, per fare nuovi progetti, cominciare qualcosa di nuovo. Non sfogare il tuo nervosismo sulle persone intorno a te.

Bilancia

Ti aspettano giornate molto producenti, sotto ogni punto di vista. Finalmente le relazioni miglioreranno e tu potrai condividere un progetto, un lavoro, dei momenti importanti con gli altri. Del resto, per te la condivisione è fondamentale, non ami fare le cose da solo! Chi è solo da tempo, dovrebbe uscire allo scoperto.

Scorpione

Sta per cominciare un periodo molto importante, in cui potrai lasciarti alle spalle le tensioni e le ferite passate e guardare avanti. D’ora in poi l’amore sarà migliore, più appagante, a patto che tu ti impegni a riportare la serenità nella tua vita. Sul fronte lavorativo crescerà al voglia di mettersi in gioco, facendo qualcosa di nuovo. A poco a pco stai risalendo la china!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà col piede sbagliato, ma migliorerà da mercoledì in avanti. Ecco perché nelle prossime 48 ore occorrerà molta prudenza nel relazionarsi con gli altri! Per fortuna, Venere sarà ancora in aspetto favorevole e ti permetterà di liberare il cuore da ogni tensione accumulata nel tempo. Nel lavoro, invece, sarà più dura sbarazzarsi di quel senso di delusion, specie se senti di aver subìto un’ingiustizia!

Capricorno

Si preannuncia una settimana molto interessante, perché avrai il sostegno di Sole, Mercurio e Marte. Nel lavoro potrebbero arrivare novità importanti, forse un nuovo contratto. Non lo rifiutare, anche se non sarà esattamente cosa vorresti tu. In amore potrebbero esserci piccole tensioni oppure avrai la tendenza a metterlo da parte per occuparti delle questioni pratiche. Occhi alle giornate di giovedì e venerdì!

Acquario

Sarai uno fra i segni più fortunati dei prossimi giorni. Finalmente il cambiamento tanto atteso sta per concretizzarsi. Potresti ricevere presto buone notizie, una nuova proposta di lavoro, un incontro che ti cambierà in meglio le cose. Ricordati, però, che non si vive di sola passione o di sola gloria: anche tu hai bisogno di soldi! In amore potrai contare su una splendida Venere: favorite le nuove conoscenze.

Pesci

Dovrai metterti nell’ottica di lasciare andare il passato e guardare avanti. I mesi autunnali saranno particolarmente interessanti: non restare fermo. È tempo di reagire, anche se in passato qualcuno ti ha ferito! D’ora in avanti sarà possibile recuperare alla grande, in ogni ambito della tua vita.